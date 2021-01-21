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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:011

На Сумщине 44809 случаев заболевания COVID-19: подробности

По состоянию на 21 января в Сумской области 44809 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 261 человек (Белопольский р-н – 12, Великописаревский р-н - 1, Глухов - 9, Конотоп - 1, Краснопольский р-н - 2, Кролевецкий р-н - 15, Лебедин - 7 , Лебединский р-н - 1, Липоводолинский р-н - 1, Ахтырка - 15, Ахтырский р-н - 2, Путивльский р-н - 7, Ромны - 8, Роменский р-н - 8, Середина-Будский р-н - 1, Сумы - 118, Сумской р-н - 21, Тростянецкий р-н - 1, Шостка – 20, Шосткинский р-н - 1, Ямпольский р-н - 10).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 590 летальных случая, из них за минувшие сутки - 1 (Ахтырский р-н - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 40442 человек, из них за минувшие сутки - 154 (Бурынский р-н - 18, Глухов – 17, Глуховский р-н - 4, Конотоп - 6, Кролевецкий р-н - 3, Лебедин – 20, Лебединский р-н - 3, Липоводолинский р-н - 10, Ахтырский р-н - 3, Середина-Будский р-н - 5, Сумы - 56, Сумской р-н - 4, Тростянецкий р-н - 5).

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