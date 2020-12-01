В Сумах проведут онлайн забег ко Дню влюбленных

С 14 по 20 февраля беги 5 или 10 км и получай медали на финише!
Также впервые на онлайн забегах от RaceProject есть забег со своей половинкой, где на финише можно получить 2 медали.
Регистрация здесь: https://vseprobegi.org/race/1594.
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