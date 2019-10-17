Сумские воркаутеры собирают средства на проведение соревнвоаний

«Наконец, готовы представить ориентировочный календарь мероприятий на 2021!
Регламент и регистрация на каждое мероприятие будут публиковаться за 1 месяц до начала мероприятия.
Даты могут быть изменены в зависимости от карантина в регионе.
К сожалению, не на все указанные мероприятия мы получим финансирование, поэтому приглашаем организации и бизнес стать нашими партнерами, будем развивать физическую культуру, сделаем нашу молодежь сильной и здоровой вместе!
Реквизиты в ПриватБанке
Название получателя:
«СОФ стрит воркаут»
Код получателя: 42800416
Счет IBAN: UA033375460000026008055039954
Есть вопросы - пишите в директ», - пишут в федерации.
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