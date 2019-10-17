Сумские воркаутеры собирают средства на проведение соревнвоаний Сумская федерация воркаута представила календарь на 2021 год.

«Наконец, готовы представить ориентировочный календарь мероприятий на 2021!

Регламент и регистрация на каждое мероприятие будут публиковаться за 1 месяц до начала мероприятия.

Даты могут быть изменены в зависимости от карантина в регионе.

К сожалению, не на все указанные мероприятия мы получим финансирование, поэтому приглашаем организации и бизнес стать нашими партнерами, будем развивать физическую культуру, сделаем нашу молодежь сильной и здоровой вместе!

Реквизиты в ПриватБанке

Название получателя:

«СОФ стрит воркаут»

Код получателя: 42800416

Счет IBAN: UA033375460000026008055039954

Есть вопросы - пишите в директ», - пишут в федерации.