На Сумщине 103 новых случая заболевания коронавирусом На утро 20 января в Сумской области подтверждено 44548 случая заболевания COVID-19.

За вторник диагноз подтвердили у 103 жителей Сумщины. Один человек умер, - всего 589. 559 выздоровели, - всего 40288. Болеют 3671.

В Украине 4383 новых случая. В частности, заболели 161 ребенок и 239 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 2011 человек; летальных случаев - 212; выздоровели - 14501 человек; осуществлено тестирований за сутки - 45 790 (в том числе методом ПЦР - 26792, методом ИФА - 18998).

За все время пандемии в Украине заболело - 1172038 человек; выздоровели - 900 749 человек; летальных исходов - 21 258; проведения ПЦР-тестов - 6009914.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (606), Запорожской (423), Харьковской (335), Киевской (226) и Одесской (223) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 606 случаев;

- Винницкая область - 178 случаев;

- Волынская область - 103 случая;

- Днепропетровская область - 157 случаев;

- Донецкая область - 208 случаев;

- Житомирская область - 92 случая;

- Закарпатская область - 76 случаев;

- Запорожская область - 423 случая;

- Ивано-Франковская область - 149 случаев;

- Киевская область - 226 случаев;

- Кировоградская область - 39 случаев;

- Луганская область - 76 случаев;

- Львовская область - 195 случаев;

- Николаевская область - 114 случаев;

- Одесская область - 223 случая;

- Полтавская область - 158 случаев;

- Ривненская область - 111 случаев;

- Сумская область - 103 случая;

- Тернопольская область - 120 случаев;

- Харьковская область - 335 случаев;

- Херсонская область - 48 случаев;

- Хмельницкая область - 165 случаев;

- Черкасская область - 200 случаев;

- Черновицкая область - 198 случаев;

- Черниговская область - 80 случаев.