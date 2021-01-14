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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:15291

Полиция Сумщины обеспечила общественный порядок во время празднования Крещения

Работники полиции Сумской области обеспечили охрану общественного порядка и имущества граждан во время религиозных мероприятий, которые прошли в храмах и у водоемов.

Неподалеку Харьковского моста традиционно обустроили место для освящения воды. Сюда в полдень крестным ходом прибыли сотни верующих. После чина великого освящения воды желающие могли окунуться в ледяную воду.

На охрану общественного порядка в городе Сумы были привлечены более 70 сотрудников полиции вместе с военнослужащими Национальной гвардии.

Охрана порядка осуществлялась полицией и в других населенных пунктах Сумской области.

Нарушений общественного порядка и безопасности во время празднования Крещения на территории города Сумы не зафиксировано, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Общество
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