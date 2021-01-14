Сумское КП просит с школ в 11 раз больше рыночной цены на обслуживание камер наблюдения Об этом в Фейсбуке написала директор школы № 12 Ирина Губская.

«200грн> 2200грн! А 8300-200 <8300-2200? Такую арифметику сумским школам предлагает коммунальное предприятие «Инфосервис»! За обслуживание 9 видеокамер в школе нас заставляют заключить договор на их обслуживание в сумме 2200грн в месяц (это уже со скидкой).

На март месяц, например, нашей школе выделено 8300 грн. За эти средства мы должны оплатить за вывоз мусора, за дератизацию, дезинсекцию, за обслуживание оборудования пищеблока, за интернет и еще сделать много различных необходимых проплат и работ. За выделенные средства мы не можем даже нанять физическую охрану, потому что тогда вообще останемся без ничего! Мы экономим на всем. И отдать четверть своего бюджета за такую услугу, это - преступление! Мы с коллегами изучили эту тему и убедились, что это предприятие зарабатывает исключительно на нас, на бюджетных учреждениях, где сумма услуги дотендерная, а сама услуга сомнительна.

Понятно, что с такой завышенной в 11 раз стоимости своих работ (фирмы предлагают обслуживать камеры за 200 грн в месяц) это коммунальное предприятие вряд ли может рассчитывать на успех без искусственной поддержки извне», - написала она.

Напомним: директором КП «Инфорсервис» является депутат горсовета от «Батькивщины» Елена Дяговец, однопартийка мэра Сум Александра Лысенко.