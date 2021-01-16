На Сумщине 237 новых случаев заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 16 января в Сумской области 44076 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 237 человек (Белопольский р-н – 15, Бурынский р-н – 12,Великписаревский р-н - 3, Краснопольский р-н - 20, Кролевецкий р-н – 10, Лебедин – 11, Недригайловский р-н – 11, Ахтырка - 1, Ахтырский р-н - 3, Путивльский р-н - 2, Ромны - 3, Сумы - 106, Сумской р-н - 9, Тростянецкий р-н - 3, Шостка - 28).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 575 летальных случая, из них за минувшие сутки - 3 (Белопольский р-н - 1, Конотоп - 1, Путивльский р-н - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 38951 человек, из них за минувшие сутки - 287 (Белопольский р-н - 7, Бурынский р-н - 5, Великописаревский р-н - 8, Глухов -38, Глуховский р-н - 2, Конотоп - 9, Конотопский р-н – 17, Кролевецкий р-н - 7, Лебедин – 11, Лебединский р-н - 2, Ахтырка - 9, Ахтырский р-н - 8, Роменский р-н - 8, Середина-Будський р-н - 3, Сумы - 123, Сумской р-н – 22, Шостка - 7, Шосткинский р-н - 1).