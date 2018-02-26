На Сумщине будет развернут 651 пункт обогрева

Как сообщил директор Департамента гражданской защиты Сумской облгосадминистрации Александр Милаш, в Сумах функционирует 12 таких пунктов, в Глухове – 23, Конотопе - 9, Лебедине – 10, Ахтырке - 19, Ромнах - 8, Шостке - 19. Пункты обогрева находятся в медицинских учреждениях, библиотеках, административных зданиях, зданиях социальной защиты.
Органы местного самоуправления должны сообщать жителям, особенно незащищенным слоям населения адреса пунктов обогрева. Также такой перечень должен быть размещен на сайтах районов, городов и ОТГ.
Медицинские работники рекомендуют жителям Сумщины во время сильных морозов не выходить на улицу без крайней необходимости. Если же пришлось выйти - соблюдать правила, которые помогут избежать переохлаждения: одеваться в удобные и теплые вещи, не употреблять алкоголь.
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