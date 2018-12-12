В Сумах развернули дополнительные пункты обогрева

Сегодня пункты обогрева функционируют в помещениях департамента социальной защиты населения, КУ «Центр участников боевых действий», КУ «Сумский городской территориальный центр социального обслуживания «Берегиня», отделениях дневного пребывания «Калина», «Злагода», «Спільнота» и дома ночного пребывания КУ «Сумский городской территориальный центр социального обслуживания «Берегиня».
С графиком работы и адресами пунктов обогрева, работающих на базе учреждений, подчиненных департаменту социальной защиты населения, можно ознакомиться по ссылке.
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