Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:43219

В Сумах развернули дополнительные пункты обогрева

В Сумах департамент социальной защиты населения развернул дополнительные семь пунктов обогрева на базах коммунальных учреждений структурного подразделения.

Сегодня пункты обогрева функционируют в помещениях департамента социальной защиты населения, КУ «Центр участников боевых действий», КУ «Сумский городской территориальный центр социального обслуживания «Берегиня», отделениях дневного пребывания «Калина», «Злагода», «Спільнота» и дома ночного пребывания КУ «Сумский городской территориальный центр социального обслуживания «Берегиня».

С графиком работы и адресами пунктов обогрева, работающих на базе учреждений, подчиненных департаменту социальной защиты населения, можно ознакомиться по ссылке.

Общество Пункты обогрева
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На территории громад Сумщины развернуто более 753 пунктов обогрева
23.12.2021 09:51

На территории громад Сумщины развернуто более 753 пунктов обогрева

Пункты обогрева находятся в медицинских учреждениях, домах культуры, административных зданиях, зданиях социальной защиты....

На Сумщине будет развернут 651 пункт обогрева
15.01.2021 15:41

На Сумщине будет развернут 651 пункт обогрева

Пункты обогрева для людей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах и больше всех страдают от холода, будут функционировать в соответствии...

25.11.2019 13:50

Жителей Сумщины призывают защищать себя от переохлаждения и при необходимости заходить в пункты обогрева

Как сообщил в ходе аппаратного совещания в облгосадминистрации директор областного Департамента гражданской защиты Александр Милаша, с 1 января 2019 года...

25.01.2019 10:56

На Сумщине работают пункты обогрева

В связи со значительным снижением температурных показателей и с целью предупреждения случаев переохлаждения людей, оказание помощи малозащищенным слоям населения на...

В медицинских учреждениях Сум действуют 17 пунктов обогрева
12.12.2018 16:51

В медицинских учреждениях Сум действуют 17 пунктов обогрева

В связи с ухудшением погодных условий, в лечебно-профилактических учреждениях Сумы создали 17 пунктов обогрева....

Новости

В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 112 человек
Сегодня 09:04
В Сумах вакцинировали уже почти тысячу детей
Сегодня 18:47
В Сумах развернули дополнительные пункты обогрева
Сегодня 18:43
Сумы будут без бюджета в Новом году
Сегодня 18:25
Сумчан приглашают на новогодний веломаскарад
Сегодня 18:09
Кабмин десятикратно увеличил штрафы за противозаконную заготовку ягод, грибов, сена
Сегодня 18:03
В Ахтырке с нового года подорожают вода, стоки и вывоз мусора
Сегодня 17:13
Главная площадь Сум: когда ждать реконструкции?
Сегодня 16:46
В Сумах к реконструкции центральной части хотят подойти комплексно
Сегодня 16:13
Пішов із життя відомий сумський краєзнавець
Сегодня 15:44
На Сумщине осудили разбойника, который под предлогом вакцины вколол пенсионерам снотворное
Сегодня 15:31
Какие дороги хотят ремонтировать в Сумах в 2022 году?
Сегодня 15:28
view counter
view counter

Статьи

Суми — треті з кінця у рейтингу фінансової спроможності облцентрів
Сегодня 14:06
Сумська команда «УДАРу Віталія Кличка» провела благодійну акцію «Різдвяна субота - УДАРна турбота»®
Сегодня 13:29
Збільшені штрафи за шкоду природно-заповідному фонду: у яких випадках та до кого застосовуватимуть санкції
Сегодня 12:30
В новий рік - з новими надіями!®
Сегодня 09:21
Стьобані ковдри для оптових замовників
Вчера 17:03
Стамбульская конвенция способствует формированию семей, в которых нет насилия
Вчера 15:46
Миколай Vs Дід Мороз
Вчера 15:34
Как сделать идеальные брови: секреты красоты
Вчера 15:20
На Глухівщині кримчанин відкрив авіамодельний гурток
26.12.2021 17:12
Тисяча за вакцинацію: відповіді на поширені питання
25.12.2021 09:20
«НАШ КРАЙ»: Бюджет області має використовуватися раціонально
24.12.2021 10:04
Як працюватимуть пункти та центри вакцинації на Сумщині на різдвяно-новорічні свята?
23.12.2021 15:57
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.