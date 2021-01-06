Депутаты Шосткинского горсовета поддержали требования горожан, протестовавших против высоких тарифов На прошлой неделе в Шостке состоялся митинг против повышения тарифов на услуги ЖКХ.

Депутаты Шосткинского городского совета поддержали требования общественности. Соответствующее обращение направлено к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Главе Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову, Главе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Валерию Тарасюку, премьер-министра Украины Дениса Шмыгалю.

«Мы, депутаты Шосткинского городского совета, считаем, что такое повышение тарифов является недопустимым, поскольку приведет к негативным финансовым и социальным последствиям для жителей громады.

Учитывая требования жителей громады, недопущения социальной нестабильности на территории обращаемся к Вам с просьбой:

- остановить рост тарифов на природный газ, электрическую энергию;

- остановить рост тарифов на услугу по снабжению тепловой энергии для ООО «ШП «Харьковэнергоремонт», для которого установление тарифов на соответствующие услуги осуществляет НКРЭКУ;

- обеспечить установление тарифов на природный газ на уровне сентября 2020 года;

- отменить решение НКРЭКУ, которым установлены тарифы на транспортировку природного газа;

- оставить в действии тарифы на электрическую энергию по объемам потребления (за объем, потребленный до 100 кВт-час электроэнергии в месяц, на уровне 0,9 грн/кВт-час, за объем, потребленный свыше 100 кВт-час электроэнергии в месяц, на уровне 1 68 грн/кВт-час;).

Надеемся на учет мнения общественности», - говорится в обращении.