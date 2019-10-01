В Сумах прошла очередная акция против повышения тарифов

Люди ждали, что к ним выйдет кто-то из представителей местной власти, хотя конкретных требований так и не выдвинули, передает «Суспільне».
Учасники акции поделились своим отношением к ситуации: "Тарифы повысились, особенно за газ, особенно электроэнергия повышается. Мне товарищи рассказали, пришел их поддержать", - говорит участник акции Артем.
"Коммунальные платежи очень высокие, и это недопустимо, трудно их оплатить. Механизм такой: выходит представитель администрации - хоть областной, хоть местной - и говорит: я могу что-то сделать или я не могу что-то сделать. Берет свою часть ответственности перед народом ", - говорит еще один участник акции Дмитрий Жигилий.
По словам общественного эксперта по вопросам ЖКХ Алексея Пархомчук, сегодня нужны сбалансированные тарифы.
Фото Суспільне
"Мы согласны с тем, что социально незащищенные слои, люди, которые не могут оплатить, должны быть защищены или снижением тарифов, или субсидированием. Никто здесь не понимает, что нормативно-правовые акты, принятые ранее, это только следствие. Мало кто понимает, что решение срочное, на короткий срок, чтобы снизить градус. Но оно не решает проблемы ", - говорит эксперт.
Среди участников акции был Николай Войтенко, депутат Сумского облсовета.
"Мы не являемся организаторами акции, мы просто поддерживаем людей. Мы подготовили обращение к президенту, Верховной Раде, Кабмину по недопущению повышения тарифов. В начале недели мы поддержали предыдущую акцию, требования направили к сегодняшней власти: снизить все тарифы, поднятые с первого января; второе - газ украинской добычи направить в первую очередь на нужды населения ", - отметил Николай Войтенко.
Акция протеста продолжалась около часа, после люди разошлись.
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