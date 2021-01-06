Суд отказал банкротить стадион «Юбилейный» Суд отказал ООО «Югсевморсервис» в открытии производства относительно банкротства стадиона «Юбилейный»

Сегодня прошло подготовительное заседание по делу №920 / 1344/20. ООО «Югсевморсервис» обратилось с заявлением к должнику ООО «Сумиспортинвест», которому принадлежит стадион «Юбилейный», об открытии производства по делу о банкротстве, ссылаясь на положения Кодекса Украины из процедур банкротства.

В обосновании заявления заявитель ссылается на наличие у должника задолженности перед кредитором в размере 50 тыс. грн. В то же время сегодня, во время рассмотрения дела, представитель нового участника ООО «Сумиспортинвест» сообщил и предоставил доказательства оплаты долга.

Судья Хозяйственного суда Сумской области Василий Яковенко, учитывая представленные материалы, документы и доказательства постановил - отказать заявителю в открытии производства по делу о банкротстве ООО «Сумиспортинвест», сообщает Хозяйственный суд Сумской области.