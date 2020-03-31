Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:45578

Сумчанин вывез чужой БМВ на эвакуаторе

На Сумщине полицейские разоблачили мужчину, который завладел чужим автомобилем.

Как установили сотрудники полиции, 26-летний злоумышленник, воспользовавшись услугой эвакуатора, похитил чужое авто. Сейчас злоумышленнику уже сообщено о подозрении в совершении незаконного завладения транспортным средством.

С заявлением о преступлении в полицию обратился житель областного центра. Он рассказал, что оставил свой автомобиль на одной из улиц города, а когда через несколько дней вернулся, то его на месте уже не было.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники Сумского районного управления полиции установили, что незаконное завладение транспортным средством совершил 26-летний сумчанин.

Как оказалось, мужчина, заметив чужой автомобиль БМВ, который стоял не закрытым, решил его присвоить. Вызвал к нему эвакуатор, водителю которого сказал, что это его собственное авто - сломалось и не заводится. Ничего не подозревая, руководитель эвакуатора увез похищенное транспортное средство к злоумышленнику в гараж.

Сейчас мужчине уже объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины «Незаконное завладение транспортным средством». За содеянное злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой. Следствие продолжается.

Отдел коммуникации полиции Сумской области

Право Угон авто

По тематике

29.09.2020 09:31

В Ахтырке за угон дали 5 и 7 лет за решеткой

За угон транспортного средства двое парней проведут за решеткой 7 и 5 лет....

17.04.2020 17:09

На Сумщине автоугонщики сами вызвали полицию

Желая иметь в своем пользовании автомобиль, двое жителей Путивльского района обратились к краже....

В Сумах угнали авто родителей руководителя аппарата ОГА
31.03.2020 19:27

В Сумах угнали авто родителей руководителя аппарата ОГА

В Сумах похитили авто родителей руководителя аппарата областной администрации....

Новости

На Сумщине 43839 случаев заболевания коронавирусом: подробности
Сегодня 08:51
Кібець Ростик: рецидив. Терміново потрібна допомога!
06.01.2021 16:23
Сумской легенде вручили орден
Сегодня 16:51
В Сумах оштрафовали магазин за некачественные гирлянды
Сегодня 16:38
На Сумщине контрразведка СБУ разоблачила схему поставок некачественных боеприпасов ВСУ
Сегодня 16:21
В Раде хотят поручить Кабмину вернуть льготный тариф на электроэнергию
Сегодня 16:19
«Наш край» через суд вимагає знизити тарифи на тепло ТЕЦ Сумщини
Сегодня 16:11
На Сумщине полицейские поймали серийного угонщика автомобилей
Сегодня 16:06
Виновник смертельного ДТП в Сумах проведет за решеткой 5 лет
Сегодня 16:03
По области льготы и субсидии за декабрь профинансированы
Сегодня 16:02
Гостей Сумщины встречает новый знак на въезде в область
Сегодня 16:01
Депутаты Шосткинского горсовета поддержали требования горожан, протестовавших против высоких тарифов
Сегодня 15:48
view counter

Статьи

Мовний закон: роз’яснення юристів системи безоплатної правової допомоги Сумщини
Сегодня 16:10
Як правильно святкувати Водохреща: радять сумські рятувальники
Сегодня 09:18
ЗНО-2021 відбудеться з нововведеннями (відео)
Вчера 20:14
Чому в Сумах перестали безкоштовно лікувати зуби?️ І що не так із владою?
Вчера 17:11
Як уникнути переохолодження та обмороження: поради сумських рятувальників
Вчера 14:24
Программа обучения ТРИЗ
Вчера 14:19
ДПС: зміни у податковому законодавстві, які набули чинності з 1 січня 2021 року
Вчера 13:24
Фрикционная резина от Michelin
13.01.2021 18:41
Жилищная субсидия - 2021: изменения в назначении и начислении (видео)
13.01.2021 17:37
Сфера обслуживания в Украине переходит на государственный язык: кого и как это коснется
13.01.2021 15:32
Юридичний всеобуч від служби зайнятості: 5 нюансів залучення до роботи у неробочі дні
13.01.2021 12:46
Какие страховки можно оформить онлайн? ®
12.01.2021 21:17
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Душа (Піт Доктер, 2020)
Душа (Піт Доктер, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 12.30; 16.00; 3D: 10.15; 14.15; 18.30
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.30; 12.00; 14.00; 14.30; 3D: 12.30; 16.30; 19.00
Казка старого мельника (Олександр Ітигілов, 2016)
Казка старого мельника (Олександр Ітигілов, 2016)
Кино Планета Кино
12.15
Безславні кріпаки (Роман Перфільєв, 2020)
Безславні кріпаки (Роман Перфільєв, 2020)
Кино Планета Кино
21.00
Перше Різдво (Сальво Фікарра, Валентино Піконе, 2019)
Перше Різдво (Сальво Фікарра, Валентино Піконе, 2019)
Кино Планета Кино
16.30
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.00; 18.15
Різдво кота Боба (Чарльз Мартін Сміт, 2020)
Різдво кота Боба (Чарльз Мартін Сміт, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.15; 19.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.