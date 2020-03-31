Сумчанин вывез чужой БМВ на эвакуаторе На Сумщине полицейские разоблачили мужчину, который завладел чужим автомобилем.

Как установили сотрудники полиции, 26-летний злоумышленник, воспользовавшись услугой эвакуатора, похитил чужое авто. Сейчас злоумышленнику уже сообщено о подозрении в совершении незаконного завладения транспортным средством.

С заявлением о преступлении в полицию обратился житель областного центра. Он рассказал, что оставил свой автомобиль на одной из улиц города, а когда через несколько дней вернулся, то его на месте уже не было.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники Сумского районного управления полиции установили, что незаконное завладение транспортным средством совершил 26-летний сумчанин.

Как оказалось, мужчина, заметив чужой автомобиль БМВ, который стоял не закрытым, решил его присвоить. Вызвал к нему эвакуатор, водителю которого сказал, что это его собственное авто - сломалось и не заводится. Ничего не подозревая, руководитель эвакуатора увез похищенное транспортное средство к злоумышленнику в гараж.

Сейчас мужчине уже объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины «Незаконное завладение транспортным средством». За содеянное злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой. Следствие продолжается.

Отдел коммуникации полиции Сумской области