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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:25807

В Сумах 190 полицейских противостояли 200 титушкам

В Сумах полиция обеспечила публичный порядок во время проведения акции протеста.

Сегодня, 10 декабря, возле здания Главного управления Национальной полиции в Сумской области состоялась акция протеста по поводу не расследованных преступлений, участие в которой приняло около 200 граждан. При проведении мероприятия нарушения общественного порядка не допущены.

На охрану публичной безопасности и порядка во время проведения массового мероприятия было задействовано 190 сотрудников полиции.

Заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Сумской области Александр Радченко рассказал участниками мероприятия о состоянии расследования уголовных производств, которые их интересовали.

После чего акция протеста закончилась, участники разошлись. Нарушения публичного порядка не допущены, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Напомним: к митингующим жителям Сум, которых обманул один из застройщиков, присоединились парни из «Нацкорпуса», которых часто можно видеть на некоторых акциях протеста…

Право Акция протеста Титушки
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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