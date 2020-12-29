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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:53380

В сумских школах начнут распространять электронные журналы и е-дневники

После успешного тестирования модуля электронных журналов и е-дневников МОН начало активное распространение сервиса среди школ, которые еще не пользуются ими, на бесплатной основе.

Модуль E-Journal является частью модернизированной государственной системы (управление осуществляет госучреждение «Институт образовательной аналитики») по сбору, хранению и управлению данными и создан в рамках реализации стратегии цифровой трансформации в сфере образования.

«Разработанный функционал модуля E-Journal сегодня объективно является компромиссным с учетом необходимости оперативного внедрения современных цифровых технологий в образовательный процесс во всех школах страны. Те школы, которые уже применяют подобные коммерческие продукты, по желанию смогут и в дальнейшем пользоваться ими. Мы планируем построить их связь с системой, где будут аккумулироваться данные, в частности, об успешности обучения всех учащихся. Все остальные школы смогут получить бесплатный доступ к электронным журналам и консультационную поддержку по подключению сервиса и пользования им. Это только первый шаг к расширению функциональных возможностей системы, которая впоследствии станет мощным инструментом для анализа образовательных данных и принятия соответствующих управленческих решений», - отметил замминистра образования и науки Украины по вопросам цифровизации Артур Селецкий.

Сервис довольно прост в использовании и имеет дружественный интерфейс, через который организован доступ к различным страницам: данные об учениках, расписание уроков, списки посещения, домашние задания и т. п. Информация будет вноситься учителями, а с помощью логина и пароля родители и ученики смогут получить доступ к ней.

Родители в режиме онлайн в электронных дневниках смогут видеть информацию о присутствии ребенка на учебе, уровень его успеваемости, комментарии и советы учителей, а ученики - получать задания, следить за расписанием.

Разработка модуля E-Journal началась еще осенью 2020 г., в октябре состоялось его пилотирование и обучение администраторов. После доработки модуль соответствующим приказом МОН был введен в промышленную эксплуатацию и открыт для использования участниками образовательного процесса. Алгоритм подключения ЗЗСО к E-Journal - на официальном сайте ведомства.

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