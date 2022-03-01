Какой налог на недвижимость за дополнительные метры будет действовать в 2022 году?

Что такое налог на имущество?

Со времен Древнего Рима за принадлежащие гражданам объекты недвижимости они обязаны были выплачивать те или иные суммы. В средние века в Европе налог на недвижимость был одним из основных. Платили также и за земельные участки.

В Украине облагаются в основном квартиры, площадь которых превышает 60 кв.м и частные дома физических лиц площадью свыше 120 кв.м.

Сумма налога на недвижимость для граждан Украины

В 2021 г. за дополнительный метраж жилья украинцы должны были платить до 70,8 грн за квадрат. В 2022 г. по причине подъема минимальной заработной платы сумма выросла до 97,5 грн. Больше помещение – больше надо платить за него.

Как рассчитать?

Расчет данного налога как правило производят местные власти. Чтобы узнать конечную цифру, необходимо руководствоваться следующим правилом: за 1 кв.м недвижимости взымается 1,5% от минимальной зарплаты.

В 2021 г. минимальная зарплата была немногим меньше 5 тыс. грн. Взяв это во внимание, получаем 70,8 грн. В 2022 г. минималка уже 6500 грн и, соответственно, налог – 97,5 грн.

Как уже упоминалось, дополнительные квадратные метры считаются после отметки: 60 кв.м – для квартиры и 120 кв.м – для частного дома. Очевидно, что особенно ощутимый ударит по карману получат владельцы больших квартир и домов площадью свыше 300 кв.м.

По официальным данным, ставка налога на недвижимость для киевлян составляет 1,5%.

Как оплатить налог на недвижимое имущество?

Потребуется лично обратиться в налоговую службу, произвести оплату в отделении банка, либо посредством онлайн-банкинга.

Какие сроки оплаты?

Уплатить налог на недвижимость следует на протяжении 60 дней после того, как вы получили уведомление-решение. Специалисты Vector Media не рекомендуют затягивать с оплатой.

Кто должен платить?

Оплату осуществляет собственник недвижимости (резидент или нерезидент), даже если он владеет лишь частью объекта.

Закон предусматривает налогообложение такого имущества:

- квартира или комната в коммуналке;

- дом, дача;

- летняя кухня, гараж, сарай.

Платить надо только за площадь дома или квартиры, которая превышает льготную (см. выше).

Многие местные советы установили ставку налога на хоз. постройки равную нулю.

Кто освобожден от налога?

Льготы распространяются на:

- участников боевых действий (членов их семей);

- детей-сирот;

- школы;

- религиозные организации,

- детсады и т.д.

По решению местной власти, льгота может также устанавливается на другие категории населения.

В 2021 г. убрали льготу, которая отменяла уплату НДС на недвижимое имущество при его продаже на вторичке.

Куда следует платить налог на недвижимость?

Следует обратиться в налоговую по месту своей регистрации. Обычно ее сотрудники оповещают своих граждан до 1.07 посредством уведомлений и квитанций. После их получения, оплату необходимо внести в срок до 60 дней.

Если вы не получили до 1.07 извещение либо выявили в нем ошибку, тогда лучше обратится в налоговую для сверки данных. Если это проигнорировать, то в могут возникнуть проблемы в будущем.– лучше себя обезопасить от этого.

В случае продажи своего имущества, налог на недвижимость с него снимается. После приобретения недвижимости, необходимо написать письменное заявление об этом в орган контроля. После этого, взяв оригиналы документов на право собственности, вы можете обратиться в налоговую.

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