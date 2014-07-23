ЄС обмежив санкціями науковців рф Відтепер росія більше не зможе брати участь у використанні європейських коштів.

Міністерство освіти і науки України інформує:

8 квітня 2022 року Європейський Союз оголосив про запровадження обмежувальних заходів проти режиму президента російської федерації у відповідь на жорстоку агресію проти України та її народу.

«Українські науковці мають великий інноваційний потенціал. Я вдячний Європейському союзу за підтримку та важливі заходи щодо підтримки освітянської та наукової спільноти нашої держави. Упевнений, що молодь України спільно з науковцями країн ЄС будуть дуже скоро розбудовувати інноваційну сферу нашої держави та світу», – зазначив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

У межах 5-го пакету санкцій Європейська Kомісія припиняє участь російських державних органів і установ у всіх поточних грантових угодах, а також відповідні виплати в межах Програми ЄС Erasmus+. Крім того, росія більше не зможе брати участь у виконанні публічних контрактів і використанні європейських коштів.