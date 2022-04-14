Священики УПЦ МП зібрають підписи за церковний трибунал над Кирилом

Про це повідомив Радіо Свобода клірик Дніпропетровської єпархії УПЦ МП, протоєрей Андрій Пінчук, який був одним з ініціаторів збору.
Підписи священиків збирали під зверненням духовенства до Предстоятелів Східних Церков щодо суду над Патріархом Кирилом.
Як розповів о. Андрій Пінчук, тепер звернення у перекладі на грецьку мову подадуть на розгляд до Собору Предстоятелів Константинопольської, Александрійської, Антіохійської, Єрусалимської та Кіпрської Церков, якому підсудний Патріарх Кирило.
«Вони мають спершу прийняти до розгляду, а потім ухвалити рішення про призначення засідання. Але я не знаю про терміни», – сказав священик.
Як він розповів, текст англійською мовою подадуть до Предстоятелів інших Православних Церков для ознайомлення. Звернення, перекладене російською мовою, направлять Патріарху Кирилу «для розуміння того, що він накоїв в Україні й у чому його звинувачує українське духовенство», каже о. Андрій Пінчук.
«Основне звинувачення – підтримка розповсюдження вчення про «русскій мір», що, на нашу думку, є різновидом єресі етнофілетизму. Це коли щось національне ставиться над християнським універсалізмом, коли за димом «національних ідей» не видно Христа і Божої істини», – зазначив священик.
Він зауважив, що в історії є прецеденти щодо позбавлення керівників Церков сану саме через таку процедуру. 450 років тому у Росії саме Собор Предстоятелів позбавив сану Патріарха Нікона.