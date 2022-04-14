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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:43113

Священики УПЦ МП зібрають підписи за церковний трибунал над Кирилом

Священослужителі УПЦ МП зібрали 430 підписів за церковний трибунал над Кирилом.

Про це повідомив Радіо Свобода клірик Дніпропетровської єпархії УПЦ МП, протоєрей Андрій Пінчук, який був одним з ініціаторів збору.

Підписи священиків збирали під зверненням духовенства до Предстоятелів Східних Церков щодо суду над Патріархом Кирилом.

Як розповів о. Андрій Пінчук, тепер звернення у перекладі на грецьку мову подадуть на розгляд до Собору Предстоятелів Константинопольської, Александрійської, Антіохійської, Єрусалимської та Кіпрської Церков, якому підсудний Патріарх Кирило.

«Вони мають спершу прийняти до розгляду, а потім ухвалити рішення про призначення засідання. Але я не знаю про терміни», – сказав священик.

Як він розповів, текст англійською мовою подадуть до Предстоятелів інших Православних Церков для ознайомлення. Звернення, перекладене російською мовою, направлять Патріарху Кирилу «для розуміння того, що він накоїв в Україні й у чому його звинувачує українське духовенство», каже о. Андрій Пінчук.

«Основне звинувачення – підтримка розповсюдження вчення про «русскій мір», що, на нашу думку, є різновидом єресі етнофілетизму. Це коли щось національне ставиться над християнським універсалізмом, коли за димом «національних ідей» не видно Христа і Божої істини», – зазначив священик.

Він зауважив, що в історії є прецеденти щодо позбавлення керівників Церков сану саме через таку процедуру. 450 років тому у Росії саме Собор Предстоятелів позбавив сану Патріарха Нікона.

Общество Патріарх Кирил Суду над Патріархом Кирилом
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