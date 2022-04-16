У «Вікіпедії» з’явилася стаття про рашизм Вона вже перекладена 25 мовами. Серед яких: англійська, китайська білоруська, польська, іспанська, турецька та іврит.

У російській «Вікіпедії» статті про рашизм поки що немає.

Визначення рашизму наступне:

«Рашизм, або російський фашизм — політична ідеологія та соціальна практика владного режиму Росії кінця XX, початку XXI століття, що базується на ідеях „особливої цивілізаційної місії“ росіян, „старшості братнього народу“, нетерпимості до елементів культури інших народів; на тоталітаризмі й імперіалізмі радянського типу, використанні російського православ’я як моральної доктрини та на геополітичних інструментах впливу, у першу чергу — енергоносіях для європейських країн, військовій силі, по відношенню до країн, що входять до кола впливу Російської Федерації».

Символом рашизму вказана латинська літера Z, яку окупанти малюють на своїй бойовій техніці.