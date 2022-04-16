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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:0685

У «Вікіпедії» з’явилася стаття про рашизм

Вона вже перекладена 25 мовами. Серед яких: англійська, китайська білоруська, польська, іспанська, турецька та іврит.

У російській «Вікіпедії» статті про рашизм поки що немає.

Визначення рашизму наступне:

«Рашизм, або російський фашизм — політична ідеологія та соціальна практика владного режиму Росії кінця XX, початку XXI століття, що базується на ідеях „особливої цивілізаційної місії“ росіян, „старшості братнього народу“, нетерпимості до елементів культури інших народів; на тоталітаризмі й імперіалізмі радянського типу, використанні російського православ’я як моральної доктрини та на геополітичних інструментах впливу, у першу чергу — енергоносіях для європейських країн, військовій силі, по відношенню до країн, що входять до кола впливу Російської Федерації».

Символом рашизму вказана латинська літера Z, яку окупанти малюють на своїй бойовій техніці.

Общество Вікіпедія Рашизм
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