Застереження: сьогодні велика вірогідність провокацій зі сторони рф

Щорічно, 22 червня в Україні відзначають День скорботи і вшанування пам’яті жертв німецько-радянської війни, яка забрала життя кожного п’ятого українця.
Саме в цей день в різних регіонах України традиційно проходять десятки заходів з метою всенародного вшанування пам’яті синів і дочок українського народу, полеглих під час Другої світової війни.
У зв'язку з цим існує висока ймовірність провокацій із боку окупаційних військ рф із можливими ракетними обстрілами.
Застерігаємо:
- утримуйтесь від перебування у місцях масового скупчення населення;
- в разі оголошення повітряної тривоги негайно слідуйте до найближчого бомбосховища або укриття;
- у приміщеннях пам‘ятайте про правило 2 стін та 2 виходів.
ЦПД при РНБО України підтверджує, що рф готує нові провокації в Бєлгороді та продовжує звинувачувати в усьому Україну....
Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає щодо чергової провокації росії....