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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Застереження: сьогодні велика вірогідність провокацій зі сторони рф

Центр протидії дезинформації при РНБО України застерігає: можливі провокації окупантів під час заходів з нагоди Дня вшанування пам’яті жертв війни

Щорічно, 22 червня в Україні відзначають День скорботи і вшанування пам’яті жертв німецько-радянської війни, яка забрала життя кожного п’ятого українця.
Саме в цей день в різних регіонах України традиційно проходять десятки заходів з метою всенародного вшанування пам’яті синів і дочок українського народу, полеглих під час Другої світової війни.
У зв'язку з цим існує висока ймовірність провокацій із боку окупаційних військ рф із можливими ракетними обстрілами.
 Застерігаємо:
- утримуйтесь від перебування у місцях масового скупчення населення;
- в разі оголошення повітряної тривоги негайно слідуйте до найближчого бомбосховища або укриття;
- у приміщеннях пам‘ятайте про правило 2 стін та 2 виходів.

Общество Провокації
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