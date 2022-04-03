Застереження: сьогодні велика вірогідність провокацій зі сторони рф Центр протидії дезинформації при РНБО України застерігає: можливі провокації окупантів під час заходів з нагоди Дня вшанування пам’яті жертв війни

Щорічно, 22 червня в Україні відзначають День скорботи і вшанування пам’яті жертв німецько-радянської війни, яка забрала життя кожного п’ятого українця.

Саме в цей день в різних регіонах України традиційно проходять десятки заходів з метою всенародного вшанування пам’яті синів і дочок українського народу, полеглих під час Другої світової війни.

У зв'язку з цим існує висока ймовірність провокацій із боку окупаційних військ рф із можливими ракетними обстрілами.

Застерігаємо:

- утримуйтесь від перебування у місцях масового скупчення населення;

- в разі оголошення повітряної тривоги негайно слідуйте до найближчого бомбосховища або укриття;

- у приміщеннях пам‘ятайте про правило 2 стін та 2 виходів.