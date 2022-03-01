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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 21:4376

В Європі масово висилають російських дипломатів

Вручення дипломатичної ноти та відведення часу, щоб залишити країну. З цього в Європі почалася нова хвиля видворення російських дипломатів.

Нідерланди заявили про вислання 17 російських дипломатів, Бельгія відправляє додому 21 особу, Ірландія висилає 4, а Чехія - 1. Крім того, 45 російських дипломатів уже покинули Польщу через звинувачення у шпигунстві. Також Північна Македонія оголошувала 5-х російських дипломатів персонами нон-грата. Раніше Болгарія оголосила персонами нон-грата 10 співробітників російської дипломатичної місії в країні, звинувативши їх у розвідувальній діяльності. Латвія і Литва видворили 3 співробітників російського посольства, Естонія – чотирьох. Раніше Словаччина видворила 3-х російських дипломатів.

Такими діями європейська дипломатична спільнота засуджує російське вторгнення в Україну, повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Политика Російське посольство Центр протидії дезінформації при РНБО України
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