Телеканал «Рада» случайно похоронил Стефанчука

О «внезапной смерти» Руслана Стефанчука, который еще недавно пытался повысить образовательный уровень нардепов, в телеэфире обновленного парламентского телеканала сообщили «Вести».
Согласно сообщению, готовясь к запуску полноценной работы, запланированном на 25 января, в тестовом телеэфире канала «Рада» под фотографией спикера Стефанчука появилась надпись «Внезапно умер».
Фотография «внезапно умершего» Стефанчука иллюстрировала сообщение о смерти председателя Европарламента Давида Сассоли, а журналисты «Рады» обнародовали от имени украинского парламента соболезнования в связи с окончанием его жизненного пути.
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