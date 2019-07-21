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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 18:0666

Телеканал «Рада» случайно похоронил Стефанчука

В тестовом эфире телеканала канала под фотографией председателя Верховной Рады появилась надпись «внезапно умер».

О «внезапной смерти» Руслана Стефанчука, который еще недавно пытался повысить образовательный уровень нардепов, в телеэфире обновленного парламентского телеканала сообщили «Вести».

Согласно сообщению, готовясь к запуску полноценной работы, запланированном на 25 января, в тестовом телеэфире канала «Рада» под фотографией спикера Стефанчука появилась надпись «Внезапно умер».

Фотография «внезапно умершего» Стефанчука иллюстрировала сообщение о смерти председателя Европарламента Давида Сассоли, а журналисты «Рады» обнародовали от имени украинского парламента соболезнования в связи с окончанием его жизненного пути.

Политика Курьез Стефанчук Телеканал «Рада»
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