Телеканал «Рада» случайно похоронил Стефанчука В тестовом эфире телеканала канала под фотографией председателя Верховной Рады появилась надпись «внезапно умер».

О «внезапной смерти» Руслана Стефанчука, который еще недавно пытался повысить образовательный уровень нардепов, в телеэфире обновленного парламентского телеканала сообщили «Вести».

Согласно сообщению, готовясь к запуску полноценной работы, запланированном на 25 января, в тестовом телеэфире канала «Рада» под фотографией спикера Стефанчука появилась надпись «Внезапно умер».

Фотография «внезапно умершего» Стефанчука иллюстрировала сообщение о смерти председателя Европарламента Давида Сассоли, а журналисты «Рады» обнародовали от имени украинского парламента соболезнования в связи с окончанием его жизненного пути.