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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:1483

"Укрпочту" используют в мошеннической схеме с "OLX Доставкой"

"Укрпочта" предупреждает своих сотрудников, что выдача отправления получателю без проверки его документов, в частности при отправлении товаров через сервис "OLX Доставка", является серьезным нарушением, за которое работники отделений несут административную ответственность.

Как подчеркивается в сообщении госкомпании, к любым правонарушениям она "проявляет нулевую толерантность", об этом сообщает издание Delo.ua.

"Руководители отделений и персонал, непосредственно работающий в операционных залах, предупреждены и получили разъяснения по поводу того, как действовать в случаях, когда за получением отправления обращаются третьи лица. "Укрпочта" также тесно взаимодействует с партнером услуги, компанией "OLX Украина", для быстрого реагирования и принятия мер безопасности в случае нарушений", - говорится в нем.

В "Укрпочте" заверяют, что системно проводят информирование персонала о правилах выдачи и приема отправлений, обучая работников и распространяя учебно-информационные материалы по внутренним каналам.

Отметим, что накануне в соцсети Facebook широко разошелся рассказ одессита Сергея Кравца, который случайно наткнулся на мошенническую схему при отправке товаров "OLX Доставкой" через "Укрпочту", но не понес ущерба, поскольку оказался проворнее самих злоумышленников.

По его словам, он нашел на OLX объявление о продаже смартфона iPhone 12 mini по цене около 11 тысяч грн и поспешил заказать его. При этом продавец согласился отправить смартфон лишь через "Укрпочту". При покупке использовалась "OLX Доставка", по которой деньги за заказ продавец получает не сразу, а лишь после получения отправления покупателем.

Однако вскоре мужчина обнаружил, что на сайте появилось аналогичное выгодное предложение о продаже такого же телефона, что его насторожило. Покупатель на всякий случай стал следить, когда именно в его отделение "Укрпочты" придет посылка, и пришел туда аккурат к ее прибытию.

При осмотре оказалось, что вместо iPhone в ней были сок, батончик Snickers и шоколадка. От посылки Кравец предсказуемо отказался, а "замороженные" деньги вернулись к нему на карту.

Однако спустя несколько дней он случайно встретил сотрудницу почты, выдававшую ему посылку. Та рассказала, что после него в отделение пришел другой человек с тем же номером отправления, и хотел получить ту же посылку. Однако узнав, что за заказом уже приходили, повел себя странно - молча развернулся и ушел.

Одессит предположил, что в схеме мошенники используют случайных людей, которых привлекают небольшим вознаграждением за получение ими посылки раньше, чем это сделает настоящий клиент: в таком случае фактическому получателю достается не только оплата за несложную "работу", но и сама посылка из условного "сока и шоколадки", а мошенники получают списанные со счета клиента деньги за фейковую покупку товара.

Отправку же через "Укрпочту" злоумышленники, по словам мужчину, используют, очевидно, по той причине, что ее сотрудники очень часто не спрашивают документы у получателей.

Сама же госкомпания заверяет, что, хотя этот клиент и не пострадал, она оповестила об этом случае свой персонал, а служба ее безопасности уже приступила к соответствующей проверке.

Также почта просит всех клиентов, если они станут свидетелями нарушения операторами правил выдачи отправлений, либо оставлять обращения в ближайшем отделении связи, либо обратиться непосредственно к руководителю отделения, либо позвонить в контакт-центр по номеру 0-800-300-545, либо же написать электронное письмо по адресу ukrposhta@ukrposhta.ua.

Право OlX Доставка Мошенники Укрпочта
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