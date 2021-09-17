В России коронавирус бьет рекорды

В России за минувшие сутки из-за коронавируса скончались 839 человек. Это новый рекорд по смертности с начала пандемии COVID-19 в стране.
Такие данные приводятся в заявлении оперативного штаба России по борьбе с коронавирусом.
Больше всего летальных случаев из-за коронавируса зафиксировано в Москве (63) и Санкт-Петербурге (58).
Предыдущий антирекорд — 810 умерших — был зафиксирован по итогам 23 сентября.
В течение минувших суток в России было выявлено 21 040 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего с начала эпидемии число заболевших уже достигло 7 355 883. Сначала пандемии в стране умерли 201 854 человек.
Источник: Курсор инфо
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