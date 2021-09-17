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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:06145

В России коронавирус бьет рекорды

В Россия установлен новый антирекорд по смертности от коронавируса.

В России за минувшие сутки из-за коронавируса скончались 839 человек. Это новый рекорд по смертности с начала пандемии COVID-19 в стране.

Такие данные приводятся в заявлении оперативного штаба России по борьбе с коронавирусом.

Больше всего летальных случаев из-за коронавируса зафиксировано в Москве (63) и Санкт-Петербурге (58).

Предыдущий антирекорд — 810 умерших — был зафиксирован по итогам 23 сентября.

В течение минувших суток в России было выявлено 21 040 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего с начала эпидемии число заболевших уже достигло 7 355 883. Сначала пандемии в стране умерли 201 854 человек.

Источник: Курсор инфо

Общество CoVID-19 Коронавирус
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