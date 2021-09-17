В ЕС рассматривают вопрос отмены безвиза для Украины Некоторые страны Европейского Союза поставили вопрос о возможности отмены безвизового режима со странами Западных Балкан, Украиной, Грузией и Молдовой.

Во внутреннем документе ЕС, который оказался в распоряжении журналистов, это объясняют якобы злоупотреблениями со стороны граждан этих государств, среди которых незаконное проживание и необоснованные запросы о предоставлении убежища, сообщают Факты.

Так, в документе говорится о росте количества правонарушений, связанных с несанкционированным проживанием со стороны граждан Албании, Молдовы, Украины и Сербии.

Также в нем обращают внимание на увеличение на 50% за последние три месяца ходатайств о предоставлении убежища со стороны граждан Грузии по сравнению с тем же периодом в 2019 году. В последнее время все больше разочарованы из-за так называемых злоупотреблений Германия, Франция и Италия.

В частности, в документе Германия и Бельгия вспомнили Молдову как особо серьезный случай. Все из-за увеличения количества ходатайств о предоставлении убежища с июня по август этого года, которое составило 429% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.

Италия также выразила сомнения в отношении Молдовы, объяснив это тем, что сети торговли людьми, действующие через соседние страны, злоупотребляют безвизом и повышают возможность лишения Молдовы этого режима.

Франция в документе обратила внимание на проблемы, вызванные гражданами Албании, Грузии и Сербии. А Чехия заявила, что недавно выросло количество необоснованных ходатайств о предоставлении убежища от граждан Грузии, Молдовы и Украины.