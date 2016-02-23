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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 18:0199

Instagram для детей пока не будет

Проект по созданию соцсети для детей младше 13 лет, получивший название «Instagram Kids», приостановлен на неопределенное время

В компании Facebook, владеющей соцсетью Instagram, приняли решение отложить запуск необычного проекта. В Менло-Парке хотят более детально изучить все аспекты создания соцсети для детей. Разработчики проведут несколько встреч с представителями общественности, политиками и сотрудниками регулирующих органов, заявил руководитель Instagram Адам Моссери.

 

Причина такого шага заключается в том, что некоторое время назад издание Wall Street Journal опубликовало результаты исследования, в котором прямо утверждается, что Instagram «токсичен для девочек-подростков» и компания знает об этом, но игнорирует предостережения ученых. Отметим, что для регистрации в Instagram требуется указывать возраст.

При этом новый пользователь должен быть старше 13 лет. Однако в компании неоднократно заявляли, что анкеты часто создают дети, указывая при регистрации неверные данные о себе. С этой целью было решено создать отдельную платформу — Instagram Kids, которая могла бы решить эту проблему.

Напомним, в апреле этого года группа активистов из нескольких стран опубликовала открытое письмо-обращение к руководству Instagram, в котором обвинила компанию в том, что платформа для соцсети «помешана на имидже» и опасна для здоровья и жизни детей, а также призвала свернуть проект Instagram Kids.

Facebook в субботу опроверг серию статей Wall Street Journal, в которых утверждалось, что управляющие социальной сетью были осведомлены о реальном негативном влиянии некоторых своих сервисов на пользователей. В компании заявили, что статьи WSJ содержат «неверную характеристику» и «приписывают вопиюще ложные мотивы» руководству и сотрудникам Facebook.

Источник: psm7.com

Общество Instagram Соцсети
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