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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:00161

В июле появится реестр коллекторских компаний

Нацбанк запустил веб-страницу, посвященную будущей регистрации коллекторских компаний, где собрана информация об условиях допуска на рынок.

"Таким образом, все коллекторские компании для возможности предоставлять услуги по регулированию долгов по потребительским кредитам должны зарегистрироваться в Реестре коллекторских компаний Нацбанка", – говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Сам реестр запустят в течение ближайших двух месяцев. У коллекторских компаний будет время с 14 июля по 13 августа, чтобы подать пакет документов на включение в реестр.

В то же время, отмечается, что финансовые компании с лицензиями на предоставление услуг на факторинг или кредитование должны будут подать сокращенный перечень документов. А юридические лица без лицензий – полный пакет документов.

"Важно, что компаниям, которые не зарегистрируются в реестре, после 14 октября будет запрещено совершать регулирование просроченной задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц. Договор кредитодателя с незарегистрированным коллектором будет считаться никчемным", – подчеркнули в Нацбанке.

Напомним, закон о регулировании работы коллекторов был принят Верховной Радой 19 марта и начнет действовать с 14 июля.

Документ, в частности, устанавливает основные требования к работе коллекторов. Например, запрет звонить должнику с 20:00 до 08:00, более двух раз в день, сообщать о долге третьим лицам, требовать от родственников погасить долги.

Кроме того, кредитные и коллекторские компании должны будут соблюдать правила этического поведения с должниками. Для этого НБУ планирует разработать базовые нормы корректного общения коллекторов.

С целью регулирования деятельности коллекторов Национальный банк должен создать Реестр коллекторских компаний. НБУ также получит полномочия по осуществлению надзора за соблюдением коллекторскими компаниями законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг, в том числе требований к взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности.

В свою очередь потребители получат право требовать от коллекторов подтверждающие документы в отношении задолженности, а также обращаться к Национальному банку в случае нарушения кредитодателем или новым кредитором и/или коллекторской компанией законодательства в сфере потребительского кредитования, в том числе нарушения требований к взаимодействию с потребителем при урегулировании просроченной задолженности.

Источник: biz.censor.net

Экономика Долг Национальный банк
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