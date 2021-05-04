Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:1385

Скоро украинцев будут тестировать на антитела к коронавирусу

Уже летом украинцев будут тестировать бесплатно на антитела. Во время исследования около 9000 украинцев смогут сдать тест.

Министерство здравоохранения и Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко при участии Центра общественного здоровья проведут серию исследований, чтобы определить уровень распространенности штаммов и антител коронавируса у украинцев.

 «Для более глубокого понимания заболеваемости Министерство здравоохранения и Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко, при непосредственном участии Центра общественного здоровья начнут серию эпидемиологических исследований распространенности у украинцев штаммов и антител к коронавируса SARS-CoV2», ‒ сказала она.

Во время предстоящего исследования ученые планируют:

- оценить состояние популяционного иммунитета у населения;

- определить, какие группы более уязвимы к инфицированию ковидом;

- определить доступность тестирования;

- узнать, какова доля бессимптомных случаев среди взрослых;

- узнать о факторах риска.

Светлана Шаталова рассказала, что в рамках исследования будут два этапа.

Полевой этап

Планируется сформировать мобильные бригады из социологических работников и медика. По согласию респондентов, они будут проводить опросы и брать кровь на анализ в лабораториях (на антитела иммуноглобулинов M и G).

«Таким образом планируется охватить около 9000 избранных очень рандомно взрослых украинцев, проживающих по всем регионам Украины ‒ в населенных пунктах с разным количеством жителей (от сел до крупных городов), и имеющих разные возраст и пол», ‒ объяснила Шаталова.

Аналитический этап

На этом этапе прогнозируется обработка и заполнение анкет, чтобы сформировать реальные статистические данные, репрезентативные для всей страны.

«Это позволит увидеть более целостную картину, добавив информацию о тех людях, которые болели бессимптомно или по разным причинам не обращались к врачу за помощью», ‒ отметила Светлана Шаталова и добавила, что оба эти этапа (сбор и анализ информации) планируется закончить в течение лета.

«Это ‒ абсолютно добровольная для граждан инициатива, в результате которой они получат бесплатные результаты тестов на антитела. Этот проект реализуется в рамках совместного с Минздравом и Всемирного банка проекта улучшения здравоохранения на службе у людей», ‒ подчеркнула Шаталова.

Источник: medcentre.com.ua

Общество SaRS-CoV2 Центра общественного здоровья
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

На Сумщине 75 059 случаев заболевания COVID-19 (подробности)
Сегодня 08:50
В Сумы приехали очередные инвесторы, которые хотят вложиться в мусорный завод
Сегодня 15:26
На Сумщине отстранили сельского голову, подозреваемого в получении взятки
Сегодня 15:22
Одна область снова вернулась в «оранжевую» зону
Сегодня 14:55
На Сумщине судили многодетную беременную
Сегодня 14:39
На Сумщине выставлено на приватизацию 31 здание
Сегодня 14:31
На Сумщині виробника напівфабрикатів оштрафували на 228 тисяч через антисанітарію
Сегодня 14:06
Правоохранители Сумщины разыскивают псевдобанкира, обобравшего ахтырчанку
Сегодня 13:59
В Сумах полиция охраны усмирила хулигана (видео)
Сегодня 13:14
На Донбасі загинув боєць Конотопської бригади
Сегодня 12:52
Правоохоронці Роменщини розшукують аферисток, які ошукали літню жінку
Сегодня 12:30
Мужская команда СумГУ - серебряный призер чемпионата Украины среди студенческих команд
Сегодня 12:25
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Деркач: Ни государство, ни владельцы социальных сетей не имеют права ограничивать свободу слова
Сегодня 12:17
До уваги батьків сумських дошкільнят: новації у закладах дошкільної освіти
Вчера 16:26
З 1 травня перепризначення субсидій на наступний період відбуватиметься за новим порядком
Вчера 10:40
Хто може набути статусу безробітного?
12.05.2021 10:30
Туфли в интернет-магазине LeBoutique: как сделать выбор
11.05.2021 18:04
Дрова для печей, каминов, мангалов: параметры выбора и популярные виды
10.05.2021 21:07
Сумщина вышла из третьей волны коронавируса? (итоги недели)
10.05.2021 15:10
COVID-19: какой объем бесплатных услуг на первичном звене медицинской помощи
07.05.2021 14:00
Сталь у сучасній архітектурі
07.05.2021 13:37
Простые коктейли для домашней вечеринки
06.05.2021 12:23
Стало відомо, який пломбір найсмачніший! Результати дослідження ®
05.05.2021 09:30
Кто из сумских нардепов самый богатый?
04.05.2021 11:16
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.