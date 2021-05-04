Скоро украинцев будут тестировать на антитела к коронавирусу Уже летом украинцев будут тестировать бесплатно на антитела. Во время исследования около 9000 украинцев смогут сдать тест.

Министерство здравоохранения и Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко при участии Центра общественного здоровья проведут серию исследований, чтобы определить уровень распространенности штаммов и антител коронавируса у украинцев.

«Для более глубокого понимания заболеваемости Министерство здравоохранения и Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко, при непосредственном участии Центра общественного здоровья начнут серию эпидемиологических исследований распространенности у украинцев штаммов и антител к коронавируса SARS-CoV2», ‒ сказала она.

Во время предстоящего исследования ученые планируют:

- оценить состояние популяционного иммунитета у населения;

- определить, какие группы более уязвимы к инфицированию ковидом;

- определить доступность тестирования;

- узнать, какова доля бессимптомных случаев среди взрослых;

- узнать о факторах риска.

Светлана Шаталова рассказала, что в рамках исследования будут два этапа.

Полевой этап

Планируется сформировать мобильные бригады из социологических работников и медика. По согласию респондентов, они будут проводить опросы и брать кровь на анализ в лабораториях (на антитела иммуноглобулинов M и G).

«Таким образом планируется охватить около 9000 избранных очень рандомно взрослых украинцев, проживающих по всем регионам Украины ‒ в населенных пунктах с разным количеством жителей (от сел до крупных городов), и имеющих разные возраст и пол», ‒ объяснила Шаталова.

Аналитический этап

На этом этапе прогнозируется обработка и заполнение анкет, чтобы сформировать реальные статистические данные, репрезентативные для всей страны.

«Это позволит увидеть более целостную картину, добавив информацию о тех людях, которые болели бессимптомно или по разным причинам не обращались к врачу за помощью», ‒ отметила Светлана Шаталова и добавила, что оба эти этапа (сбор и анализ информации) планируется закончить в течение лета.

«Это ‒ абсолютно добровольная для граждан инициатива, в результате которой они получат бесплатные результаты тестов на антитела. Этот проект реализуется в рамках совместного с Минздравом и Всемирного банка проекта улучшения здравоохранения на службе у людей», ‒ подчеркнула Шаталова.

Источник: medcentre.com.ua