Скоро украинцев будут тестировать на антитела к коронавирусу

Министерство здравоохранения и Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко при участии Центра общественного здоровья проведут серию исследований, чтобы определить уровень распространенности штаммов и антител коронавируса у украинцев.
«Для более глубокого понимания заболеваемости Министерство здравоохранения и Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко, при непосредственном участии Центра общественного здоровья начнут серию эпидемиологических исследований распространенности у украинцев штаммов и антител к коронавируса SARS-CoV2», ‒ сказала она.
Во время предстоящего исследования ученые планируют:
- оценить состояние популяционного иммунитета у населения;
- определить, какие группы более уязвимы к инфицированию ковидом;
- определить доступность тестирования;
- узнать, какова доля бессимптомных случаев среди взрослых;
- узнать о факторах риска.
Светлана Шаталова рассказала, что в рамках исследования будут два этапа.
Полевой этап
Планируется сформировать мобильные бригады из социологических работников и медика. По согласию респондентов, они будут проводить опросы и брать кровь на анализ в лабораториях (на антитела иммуноглобулинов M и G).
«Таким образом планируется охватить около 9000 избранных очень рандомно взрослых украинцев, проживающих по всем регионам Украины ‒ в населенных пунктах с разным количеством жителей (от сел до крупных городов), и имеющих разные возраст и пол», ‒ объяснила Шаталова.
Аналитический этап
На этом этапе прогнозируется обработка и заполнение анкет, чтобы сформировать реальные статистические данные, репрезентативные для всей страны.
«Это позволит увидеть более целостную картину, добавив информацию о тех людях, которые болели бессимптомно или по разным причинам не обращались к врачу за помощью», ‒ отметила Светлана Шаталова и добавила, что оба эти этапа (сбор и анализ информации) планируется закончить в течение лета.
«Это ‒ абсолютно добровольная для граждан инициатива, в результате которой они получат бесплатные результаты тестов на антитела. Этот проект реализуется в рамках совместного с Минздравом и Всемирного банка проекта улучшения здравоохранения на службе у людей», ‒ подчеркнула Шаталова.
Источник: medcentre.com.ua