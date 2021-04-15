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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:4796

Чернобыльскую зону могут внести в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что Украина намерена подать заявку в ООН о включении Чернобыльской зоны отчуждения в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Включение Чернобыля в список наследия ЮНЕСКО – первый и важный шаг на пути к тому, чтобы это прекрасное место стало уникальным местом, представляющим интерес для всего человечества", – сказал Ткаченко.

Он считает, что важность Чернобыльской зоны "лежит далеко за пределами Украины".

Ткаченко надеется, что включение ЧЗО в список ЮНЕСКО поспособствует привлечению туристов в Украину.

По словам министра, перед отправкой заявки в ООН объекты, находящиеся под защитой ЮНЕСКО, должны были быть включены в список национального культурного и исторического наследия.

Так, кроме включения в список радиолокационной станции Дуга, правительство хочет выделить всю зону отчуждения как культурное и историческое наследие Украины.

В ноябре прошлого года министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский заявил, что в 30-километровой Зоне отчуждения через 50-60 лет будут жить люди без каких-либо ограничений, но 10-километровая зона навсегда останется непригодной для жизни человека. 

Источник: liga.net

Общество Зоне отчуждения
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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