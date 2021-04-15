В Минске прошла выставка мобильных ретротелефонов Аппарат Nokia 7110 в наше время выглядит громоздким и архаичным, но 20 лет назад считался высокотехнологичным. Сейчас он один из экспонатов выставки под названием «Музей мобильного телефона МТС», которую организовали в Минске.

Здесь представлены 120 кнопочных устройств, выпущенных с 1995 по 2011 годы. Коллекция принадлежит сотруднику компании МТС Александру Чеботаренко.

После этого коллеги стали отдавать Александру старые телефоны. Постепенно набралась целая коллекция.

Среди экспонатов – Panasonic g70 в виде пудреницы, белорусский «Евротеф», коммуникатор BlackBerry и культовый Nokia 3310 – таких телефонов по всему миру продали более 120 миллионов.

На выставке также представили две картины из раскрашенных сим-карт. На одной изображена «Девушка с жемчужной серёжкой» Яна Вермеера, на второй – портрет Мэрилин Монро.

Прототип сотового телефона появился в 1973 году. Первым по нему позвонил сотрудник компании Motorola Мартин Купер. С тех пор «День рождения мобильного телефона» отмечают ежегодно 3 апреля.

Источник: internetua.com