Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:0054

Магнитные бури в апреле

Апрель готовит обитателям планеты череду магнитных бурь, которые могут изрядно подпортить жизнь, а для некоторых даже стать фактором серьезного риска.

Больших космических катаклизмов астрономы не обещают, однако и того, что предвидится, для метеозависимых людей хватит с лихвой.

Уже с первых чисел апреля жителей планеты испытает на прочность двухдневная магнитная буря, которая выпадет на 2-3 апреля. Очень сильной она не будет, однако головные боли, тошнота и проблемы с вестибулярным аппаратом вполне могут ощущаться. Поэтому людям, остро реагирующим на погоду, в том числе и космическую, стоит держать лекарства при себе.

После небольшой паузы, уже 8 апреля, Землю накроет магнитная буря, которая будет длиться три дня, с 8 по 10 число. Причем 10 апреля она максимально усилится – до 5 баллов.

В эти дни не миновать не только плохого физического самочувствия, но и нервы у многих могут быть на пределе. У некоторых людей могут случаться нервные срывы, скачки давления и даже панические атаки у тех, кто страдает вегетососудистой дистонией. 

Еще сильнее ожидается магнитная буря 16 числа. Начавшись во вторник, 16 апреля, она будет бушевать два дня подряд, 16 и 17. Причем оба дня у нее будет высокий, пятибалльный, показатель. Кроме физического недомогания, люди со слабой психикой могут быть подвержены в эти дни внезапным вспышкам гнева, повышенной усталости, сонливости или, наоборот, чрезмерной возбудимости и бессоннице. В дни магнитных бурь нужно особенно внимательно контролировать свое здоровье людям, которые подвержены влиянию таких явлений. 

Общество Вегетососудистая дистония Метеозависимость
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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