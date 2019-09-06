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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:3099

Таиланд введет налог для туристов

Скоро любителям путешествий за посещение Таиланда придется заплатить небольшой туристический сбор.

Страны мира ищут различные способы восстановить экономику, которая пострадала от пандемии коронавируса и карантинных ограничений. Один из распространенных способов является повышение налогов. Впрочем, дополнительные поборы лучше брать с иностранцев. К такому выводу пришли в правительстве Таиланда, члены которого решили ввести туристический налог.

Правда, размер его не является особо существенным.  "Введение сбора с туристов в Таиланде обсуждается с 2016 года, однако эта мера все время откладывалась. Сейчас из-за пандемии экономика страны, которая в значительной степени зависит от туристов, ослабла. Поэтому власти готовы в ближайшем будущем ввести туристический сбор в размере 300 бат — это $10. Небольшой налог не отпугнет туристов от поездок в Таиланд, в то время как текущее состояние инфраструктуры отпугнуть может. Доходы от сбора будут направлены на восстановление и поддержание туристических объектов, а также на предоставление медицинской помощи путешественникам", — отмечают местные СМИ.

В планах правительства Таиланда принять в текущем году до 10 млн иностранных туристов. В 2020 году число посетивших страну иностранцев составило 6,7 млн, что критично меньше потока туристов в 2019 — тогда в Таиланде побывало 40 млн человек.  Власти Таиланда считают, что небольшой размер налога не слишком обременит приезжающих в страну, а бюджету такая помощь лишней не будет. В данное время въезд в Таиланд разрешен, однако власти ввели определенные ограничения. Так, для того, чтобы познакомиться с достопримечательностями Таиланда, иностранцам придется провести две недели в карантине. Для въезда в страну также необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест. Для свободного перемещения внутри страны иностранным путешественникам придется сдать три ПЦР-теста.

Источник: Комментарии

Досуг Отдых Таиланд Туризм
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