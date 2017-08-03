Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:3092

Что ждать от погоды в 2021 году: комментарии специалистов

Представитель гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что в Украине климат постепенно меняется и становится все теплее.

По словам специалиста, весь январь будет контрастным по температуре. Первая половина, как мы заметили, была теплой, зато с приходом второй понизилась температура и ударили морозы.  В феврале стоит ожидать совмещения холода и оттепели, осадков не будет. 

С началом весны украинцев ждет мороз, снег, дожди. Потепление наступит уже со второй половины марта: в Украину придет настоящая весна. Но тепла и солнышка следует ждать не раньше последних дней апреля. Май будет теплый, с дождями. Во второй половине месяца будут сильные ветра и похолодание. 

Начало лета 2021 года будет жарким, но с дождями. Середина июня будет комфортной и теплой, без осадков. В июле обещают сильную жару, которая будет сопровождаться частыми дождями. Настоящий пик жары ожидается в середине июля. Вторая половина августа будет дождливой, в конце месяца сильно похолодает.

Начало сентября будет очень теплым – украинцы смогут насладиться теплой погодой. Вторая половина месяца будет с частыми дождями и резким похолоданием. Зато в последние дни сентября придет бабье лето. Октябрь будет теплым, но с приходом ноября также придет и сильный холод. 

Декабрь будет холодным, зато на Новый год украинцы не останутся без снега. 
Источник: Комментарии

Общество Жара Осадки Погода летом Погода Украина
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Украина вошла в новые климатические реалии
17.01.2021 14:15

Украина вошла в новые климатические реалии

Такое мнение высказала климатолог Украинского гидрометеорологического института НАН....

В Глухове установили водную арку
21.06.2019 16:55

В Глухове установили водную арку

Освежающая арка с водным туманом уже и в Глухове....

Як сумчанам врятуватися від спеки
20.06.2019 08:00

Як сумчанам врятуватися від спеки

Відділ охорони здоров’я Сумської міськради радить сумчанам дотримуватись простих правил, які допоможуть врятуватись від спеки....

В Сумах за первые два дня зимы выпала почти месячная норма осадков
04.12.2017 13:36

В Сумах за первые два дня зимы выпала почти месячная норма осадков

1-2 декабря на Сумщине в разных районах выпало от 31 до 43 мм осадков....

03.08.2017 12:53

Сумчан предупреждают о сильной жаре

Предупреждение о сильной жаре в Сумской области и областном центре появилось на сайте Управления Государственнойслужба Украины по чрезвычайным ситуациям....

Новости

На Сумщине 61 новый случай заболевания COVID-19: 10 летальных
Сегодня 08:56
Фирма Лукьяненко-младшего взимает с «Сумского НВО» более 600 млн грн
Вчера 21:02
Сумской исполком рассмотрит повышение тарифов в маршрутках до 7 грн
17.01.2021 20:56
Ночью в Ромнах пожарные ликвидировали возгорание в жилом секторе
Сегодня 13:30
На Сумщине спасатели дважды оказывали помощь гражданам
Сегодня 13:23
На Сумщине будут судить уголовника, который изнасиловал 14-летнюю девушку
Сегодня 13:08
На Сумщине на пожаре погиб человек
Сегодня 13:06
На Сумщине полиция и военная прокуратура поймали реализатора взрывчатки
Сегодня 13:01
Сумские футзалисты примут житомирских в субботу
Сегодня 12:30
В Шостке за день - два пожара из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печей
Сегодня 12:00
Обыск в Госгеокадастре Сумщины: суд отменил арест техники фигуранта
Сегодня 11:44
На Сумщине 57 кислородных концентратора находятся в резерве
Сегодня 11:34
view counter

Статьи

Спиртовые дрожжи – отличный выбор для производителей спиртных напитков
Сегодня 13:09
Бюджетна оборудка ексрегіоналів на Сумщині, або Збагачення на потребах пацієнтів
Вчера 17:17
Коронавирус на Сумщине: итоги недели
Вчера 12:55
Як жителям Сумщини перейти до нового постачальника газу? Покрокова інструкція
Вчера 11:30
Стартувала деклараційна кампанія – 2021
17.01.2021 14:30
Мовний закон: роз’яснення юристів системи безоплатної правової допомоги Сумщини
15.01.2021 16:10
Як правильно святкувати Водохреща: радять сумські рятувальники
15.01.2021 09:18
ЗНО-2021 відбудеться з нововведеннями (відео)
14.01.2021 20:14
Чому в Сумах перестали безкоштовно лікувати зуби?️ І що не так із владою?
14.01.2021 17:11
Як уникнути переохолодження та обмороження: поради сумських рятувальників
14.01.2021 14:24
Программа обучения ТРИЗ
14.01.2021 14:19
ДПС: зміни у податковому законодавстві, які набули чинності з 1 січня 2021 року
14.01.2021 13:24
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.