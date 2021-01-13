Ошибочка вышла: фармацевты перепутали антидепрессанты и виагру Пока что жалоб от потребителей не поступало, однако гражданам посоветовали обращаться на "горячую линию".

Из Соединенных Штатов Америки пришли весьма интересные новости. Так, фармацевтический гигант, компания "AvKARE", во время фасовки партии таблеток, перепутала препараты для повышения потенции и антидепрессанты.

После того как была обнаружена ошибка, обе партии пришлось отзывать. Пока неизвестно, успели ли препараты попасть на рынок, однако на всякий случай пациентов предупредили о приеме жалоб, которых до сих пор так и не поступило.

Об этом стало известно благодаря сообщению пресс-службы компании, позднее информацию подтвердили в Управлении по продовольствию и медикаментам США (FDA).

Так, при упаковке таблеток для устранения эректильной дисфункции "Силденафил" и антидепрессанта "Тразодоном" произошла ошибка, из-за чего препараты перемешались. Дело в том, что внешне упаковки практически не отличаются.

Об инциденте стало известно после соответствующего признания производителей, которые заверили, что отозвали обе партии таблеток сразу после обнаружения ошибки.

Эксперты предупредили, что от беспорядочного употребления виагры могут возникнуть проблемы у людей с низким давлением и другими хроническими заболеваниями, а от антидепрессантов может возникнуть сонливость, головокружение, запоры и помутнение зрения.

Источник: znaj.ua