Как подать статистическую отчетность в программе Медок? Что такое статистическую отчетность в программе Медок и как ее подать? Подробная инструкция от компании Укрзвит.

Статотчетность подается ежегодно в начале года. Например, в 2022 году бухгалтеру нужно будет отчитаться за 2020 год и I квартал 2021 года.

В 2020 году были введены некоторые изменения в подаче статотчетности, например, упразднили районные отделы статистики.

Поэтому у компаний до сих пор остаются вопросы, как правильно подавать отчетность и что нужно учесть. Все вопросы разберем в этой статье.

Что изменилось?

С 1 января 2021 года вступили в силу изменения, касающиеся статистических отчетностей.

Для 5 отчетов изменили сроки подачи, для 24 — формы, а 9 — полностью отменены.

Также в связи с тем, что правительство провело реформирование органов госуправления, с 1 января прошлого года отделы Госстата в районах больше не работают.

Однако это не отменяет обязанности компаний в подаче статочетности. Ее необходимо направлять в Главные управления статистики в областях.

Как подать статочетность в районе?

Сейчас это можно сделать двумя способами:

В электронном виде через специализированное программное обеспечение. Письмом на бумажном носителе — отправка почтой или курьером.

Первый вариант значительно экономит время — документы отправляются в течение нескольких секунд.

Также не нужно переживать, что письмо затеряется в процессе доставки, или платить курьеру. Ехать в область лично — тоже не вариант, так как из-за нагрузки возможны большие очереди, в которые вы потеряете много времени.

Лучше воспользоваться программой для электронного документооборота.

Среди ПО для малого и среднего бизнеса наиболее популярен M.E.Doc и программа Сота, которая является веб-версией Медок.

В обоих вариантах можно подавать отчеты любых видов в разные госорганы, а также обмениваться первичными документами с контрагентами.

Далее расскажем, как создать и отправить статотчетность.

Как подать статочетность через программу Медок?

Система программы Медок включает полный набор статотчетностей, которые обязаны подавать организации.

Для создания и отправки отчетов:

Перейдите в «Главное меню». Откройте «Реестр отчетов». Нажмите кнопку «Создать» и выберите «Новый отчет». В открывшемся окне выберите раздел «Государственная служба статистики». Выберите нужный бланк в списке (или найдите с помощью функции поиска, например, Отчет по труду можно найти по коду S0301011). Чтобы внести изменения, кликните по коду или названию бланка правой кнопкой мыши и выберите «Настройки». Укажите период подачи: месяц, квартал или год, прочие параметры (если они требуют корректировки). Сохраните изменения и закройте окно. Выделите бланк и нажмите «Создать». Заполните поля, отмеченные цветом. Часть данных подгрузится автоматически. После заполнения нажмите «Следующие действия» и проверьте документ. При наличии несоответствий, измените данные. Вновь нажмите «Следующие действия», подпишите отчет и отправьте в Госстат.

Обратите внимание! Разработчики Медок постоянно обновляют программу в случае изменений в законодательстве.

Поэтому все формы актуальны. Если у вас установлена старая версия ПО, просто обновите ее до последней.

®