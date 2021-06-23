Как подать статистическую отчетность в программе Медок?

Статотчетность подается ежегодно в начале года. Например, в 2022 году бухгалтеру нужно будет отчитаться за 2020 год и I квартал 2021 года.
В 2020 году были введены некоторые изменения в подаче статотчетности, например, упразднили районные отделы статистики.
Поэтому у компаний до сих пор остаются вопросы, как правильно подавать отчетность и что нужно учесть. Все вопросы разберем в этой статье.
С 1 января 2021 года вступили в силу изменения, касающиеся статистических отчетностей.
Для 5 отчетов изменили сроки подачи, для 24 — формы, а 9 — полностью отменены.
Также в связи с тем, что правительство провело реформирование органов госуправления, с 1 января прошлого года отделы Госстата в районах больше не работают.
Однако это не отменяет обязанности компаний в подаче статочетности. Ее необходимо направлять в Главные управления статистики в областях.
Сейчас это можно сделать двумя способами:
В электронном виде через специализированное программное обеспечение.
Письмом на бумажном носителе — отправка почтой или курьером.
Первый вариант значительно экономит время — документы отправляются в течение нескольких секунд.
Также не нужно переживать, что письмо затеряется в процессе доставки, или платить курьеру. Ехать в область лично — тоже не вариант, так как из-за нагрузки возможны большие очереди, в которые вы потеряете много времени.
Лучше воспользоваться программой для электронного документооборота.
Среди ПО для малого и среднего бизнеса наиболее популярен M.E.Doc и программа Сота, которая является веб-версией Медок.
В обоих вариантах можно подавать отчеты любых видов в разные госорганы, а также обмениваться первичными документами с контрагентами.
Далее расскажем, как создать и отправить статотчетность.
Система программы Медок включает полный набор статотчетностей, которые обязаны подавать организации.
Для создания и отправки отчетов:
Перейдите в «Главное меню».
Откройте «Реестр отчетов».
Нажмите кнопку «Создать» и выберите «Новый отчет».
В открывшемся окне выберите раздел «Государственная служба статистики».
Выберите нужный бланк в списке (или найдите с помощью функции поиска, например, Отчет по труду можно найти по коду S0301011).
Чтобы внести изменения, кликните по коду или названию бланка правой кнопкой мыши и выберите «Настройки».
Укажите период подачи: месяц, квартал или год, прочие параметры (если они требуют корректировки). Сохраните изменения и закройте окно.
Выделите бланк и нажмите «Создать».
Заполните поля, отмеченные цветом. Часть данных подгрузится автоматически.
После заполнения нажмите «Следующие действия» и проверьте документ. При наличии несоответствий, измените данные.
Вновь нажмите «Следующие действия», подпишите отчет и отправьте в Госстат.
Обратите внимание! Разработчики Медок постоянно обновляют программу в случае изменений в законодательстве.
Поэтому все формы актуальны. Если у вас установлена старая версия ПО, просто обновите ее до последней.
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