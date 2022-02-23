СБУ оприлюднила розмови бойовиків «Л/ДНР», які днями обстрілювали мирне населення на сході країни (відео)

Співробітники СБУ отримали розмови бойовиків так званих «ЛНР» і «ДНР», які у лютому 2022 року почали ескалацію подій на Донбасі. На оприлюднених записах чути, як терористи та мешканці тимчасово окупованих територій:
Вказані розмови вдалося отримати у ході контррозвідувальної роботи СБУ, яка ведеться для відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях.
Матеріали розсекретили і оприлюднили із дозволу слідчих СБУ, щоб показати, хто насправді відповідальний за нагнітання ситуації на сході України.
Заходи із викриття і документування зловмисників проводили співробітники СБУ у Донецькій та Луганській областях.
Відео за посиланням:
https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-opryliudnyla-rozmovy-boiovykiv-ldnr-yaki-dniamy-obstriliuvaly-myrne-naselennia-na-skhodi-krainy-video