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Дима Николаенко
Дима Николаенко
22.02.2022 18:192468

СБУ оприлюднила розмови бойовиків «Л/ДНР», які днями обстрілювали мирне населення на сході країни (відео)

Співробітники СБУ отримали розмови бойовиків так званих «ЛНР» і «ДНР», які у лютому 2022 року почали ескалацію подій на Донбасі. На оприлюднених записах чути, як терористи та мешканці тимчасово окупованих територій:

  • між собою зізнаються, що самі влаштовують провокації та обстрілюють мирне населення;
  • обговорюють накопичення російських військ, у тому числі залучення чеченців «полку Кадирова»;
  • дивуються, що сили ЗСУ не ведуться на провокаційні обстріли бойовиків;
  • розповідають, що самі ж бойовики влучили «в будку в Росії» (пізніше ФСБ назвала це «обстрілом прикордонного пункту РФ у Ростовській області»);
  • підтверджують, що їхні снаряди потрапили у Луганську ТЕС (унаслідок чого місто Щастя залишилося без електро-, водо- і теплопостачання) тощо.

Вказані розмови вдалося отримати у ході контррозвідувальної роботи СБУ, яка ведеться для відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях.

Матеріали розсекретили і оприлюднили із дозволу слідчих СБУ, щоб показати, хто насправді відповідальний за нагнітання ситуації на сході України.

Заходи із викриття і документування зловмисників проводили співробітники СБУ у Донецькій та Луганській областях.

Відео за посиланням:

https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-opryliudnyla-rozmovy-boiovykiv-ldnr-yaki-dniamy-obstriliuvaly-myrne-naselennia-na-skhodi-krainy-video

Экономика СБУ; важливо; кордон; зсу; язукраїною
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Цитата

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