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Дима Николаенко
Дима Николаенко
23.02.2022 17:121364

СБУ щодо масового поширення фейків в українському інформпросторі

Сьогодні вітчизняний інформаційний простір стикнувся з новою хвилею фейків та «вкидів».

З’явилися масові повідомлення про нібито наказ Міністерства охорони здоров’я щодо евакуації лікарень у Києві, вивезення людей та обладнання у західні регіони нашої країни. Поширюється і аналогічний «наказ» Міністерства освіти й науки, де серед іншого представлена неправда про мобілізацію студентів. Також розповсюджується дезінформація про українських військових, які нібито отримали СМС від росіян із «порадою» покинути зону ООС.

Перелік «вкидів» можна продовжувати. Всі ці повідомлення – не просто фейк, а частина продуманої інформаційної війни проти України.

Кіберфахівці СБУ системно відслідковують інформаційне поле, фіксують фейки і вживають заходів, аби оперативно нейтралізовувати шкідливу діяльність проросійських пропагандистів, ботоферм та притягнути зловмисників до відповідальності.

Водночас ми закликаємо громадян користуватися лише перевіреною інформацією із офіційних джерел та не поширювати чутки.

Завдання агресора – посіяти паніку, наше – зберігати спокій та не піддаватися на будь-які провокації.

Сьогодні вітчизняний інформаційний простір стикнувся з новою хвилею фейків та «вкидів».

З’явилися масові повідомлення про нібито наказ Міністерства охорони здоров’я щодо евакуації лікарень у Києві, вивезення людей та обладнання у західні регіони нашої країни. Поширюється і аналогічний «наказ» Міністерства освіти й науки, де серед іншого представлена неправда про мобілізацію студентів. Також розповсюджується дезінформація про українських військових, які нібито отримали СМС від росіян із «порадою» покинути зону ООС.

Перелік «вкидів» можна продовжувати. Всі ці повідомлення – не просто фейк, а частина продуманої інформаційної війни проти України.

Кіберфахівці СБУ системно відслідковують інформаційне поле, фіксують фейки і вживають заходів, аби оперативно нейтралізовувати шкідливу діяльність проросійських пропагандистів, ботоферм та притягнути зловмисників до відповідальності.

Водночас ми закликаємо громадян користуватися лише перевіреною інформацією із офіційних джерел та не поширювати чутки.

Завдання агресора – посіяти паніку, наше – зберігати спокій та не піддаватися на будь-які провокації.

Общество УСБУ Украины в Сумской области Фейки
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Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА
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