В ПТУ-13 (колишньому) була перевірка із Сум В ПТУ-13 (колишньому) була перевірка із Сум

10 березня 2021 р. Державний навчальний заклад «Шосткинський центр професійно-технічної освіти» (у минулому ПТУ-13, директор – Тетяна ЛАЗАРЄВА) відвідали посадовці з Департаменту освіти і науки Сумської ОДА: Надія КОЩІЙ, Тетяна СІКІРНИЦЬКА, Ольга БЄЛІК, Оксана ФЕДЧЕНКО.

Мета відвідування: здійснення перевірки. Увагу перевіряючих привернуло виконання навчального процесу (відвідування учнями занять, проживання учнів у гуртожитку (реальна кількість), регіональне замовлення учнів на наступний навчальний рік, особливо в частині спільного навчання учнів різного віку.

Окрім цього, згідно з інформацією, яка викладена на веб-сайті Сумської ОДА, зараз в Департаменті освіти і науки Сумської облдержадміністрації проводиться позаплановий внутрішній аудит, де одним з питань є «Оцінка діяльності установи у частині реалізації повноважень Сумської обласної державної адміністрації щодо управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти» (розпорядження голови Сумської ОДА від 01.03.2021 № 107-ОД).

Також з метою об’єктивного, усебічного та повного розгляду звернень громадян, депутатських звернень (далі – звернення) щодо можливих порушень норм чинного законодавства посадовими особами Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, розпорядженням голови Сумської ОДА від 10.03.2021 № 120-ОД утворено робочу групу для вивчення фактів, викладених у зверненнях.

Про результати вищезгаданої перевірки буде повідомлено пізніше.

А як Ви вважаєте, чи регулярно відвідують учні заняття у вказаному закладі профтехосвіти?

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