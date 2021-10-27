Кримінальна відповідальність за несплату аліментів: нюанси та приклади на Сумщині

Під злісним ухиленням від сплати аліментів розуміють будь-які діяння боржника, що спрямовані на невиконання рішення суду та сприяють зростанню заборгованості, зокрема:
Підставами притягнення особи до кримінальної відповідальності є:
Тож, у разі задоволення судом позову, який до речі, подається особою, яка виховує або утримує дитину, на боржника можуть чекати наступні покарання:
– громадські роботи тривалістю від 80 до 120 годин;
– арешт на строк до 3-х місяців;
– обмеження волі на строк до 2-х років.
А у разі повторного притягнення до відповідальності за цей злочин:
– громадські роботи тривалістю від 120 до 240 годин;
– арешт на строк від 3 до 6 місяців;
– обмеження волі на строк від 2 до 3 років.
На теренах Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) є непоодинокі приклади притягнення батьків-аліментників до кримінальної відповідальності.
На Сумщині мешканцю Недригайлова за ухилення від сплати 40-тисячного боргу по аліментах суд призначив покарання у вигляді арешту строком на 3 місяці.