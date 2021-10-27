Кримінальна відповідальність за несплату аліментів: нюанси та приклади на Сумщині Примусові заходи, які застосовуються до боржників по аліментах, залежать від строку несплати дитячих коштів. Тому, до найсуворішого покарання злісних неплатників аліментів притягують відповідно до норм Кримінального кодексу України.

Під злісним ухиленням від сплати аліментів розуміють будь-які діяння боржника, що спрямовані на невиконання рішення суду та сприяють зростанню заборгованості, зокрема:

- приховування доходів;

- зміна місця проживання чи місця роботи без повідомлення державного виконавця або приватного виконавця.

Підставами притягнення особи до кримінальної відповідальності є:

наявність факту звернення одержувача аліментів до суду з позовом про стягнення аліментів, за результатами розгляду якого має бути винесене судове рішення;

наявність заборгованості зі сплати таких коштів у розмірі, що сукупно складають суму виплат за 3 місяці відповідних платежів;

злісний характер ухилення від сплати аліментів.

Тож, у разі задоволення судом позову, який до речі, подається особою, яка виховує або утримує дитину, на боржника можуть чекати наступні покарання:

– громадські роботи тривалістю від 80 до 120 годин;

– арешт на строк до 3-х місяців;

– обмеження волі на строк до 2-х років.

А у разі повторного притягнення до відповідальності за цей злочин:

– громадські роботи тривалістю від 120 до 240 годин;

– арешт на строк від 3 до 6 місяців;

– обмеження волі на строк від 2 до 3 років.

На теренах Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) є непоодинокі приклади притягнення батьків-аліментників до кримінальної відповідальності.

На Сумщині мешканцю Недригайлова за ухилення від сплати 40-тисячного боргу по аліментах суд призначив покарання у вигляді арешту строком на 3 місяці.