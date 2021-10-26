3,6 тисячі водіїв на Сумщині повноцінно не відзначать День автомобіліста За кермом легковика, вантажівки чи громадського транспорту – спільнота автомобілістів численна та різноманітна. Проте, дехто із цієї когорти вже у кінці цього тижня буде стояти осторонь та не зможе повноцінно відзначити свято, що традиційно проходить в останню неділю жовтня. Причина – несплата аліментів.

За словами начальниці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Ірини СВИСТУН, від щомісячного платежу, який перераховується дитині для задоволення її побутових й не тільки потреб, залежить обсяг прав батьків. Тому при заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 4 місяці (або 3 місяці для батьків тяжко хворих дітей), фахівці юстиції починають накладати на таких громадян санкції. Серед обмежень є:

арешт банківських рахунків та майна; заборона на виїзд за межі України; позбавлення права керування транспортними засобами; неможливість користуватися зброєю та полювати.

Таким чином, через вчасно невиконаний батьківський обов’язок День автомобіліста майже 14 тисяч громадян святкуватимуть, не маючи права керування транспортними засобами. Зокрема, на Полтавщині за кермо не сядуть 5,9 тисячі батьків-аліментників, на Сумщині – 3,6 тисячі та 4,3 тисячі мешканців Чернігівщини.