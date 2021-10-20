Ірина Свистун: 1697 земельних угод посвідчили нотаріуси Сумщини Правовий супровід угод із землею є прерогативою нотаріальної спільноти України, оскільки лише завдяки їм право власності не стає об’єктом правопорушення. Проте, щоб фахівець професійно та неупереджено оцінив всі можливі ризики, йому потрібно перевірити всі факти.

За словами начальниці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Ірини СВИСТУН, громадяни, які мають намір укласти договір з відчуження земельної ділянки, окрім документів, які підтверджують їх особу і громадянство, повинні обов’язково надати нотаріусу:

- державний акт на право власності на землю;

- договір;

- свідоцтво про право на спадщину або інший документ, що підтверджує право власності;

- документи про грошову оцінку відчужуваної земельної ділянки.



Очільниця додала, що з моменту відкриття ринку землі приватними та державними нотаріусами міжрегіонального управління було посвідчено майже 5 тисяч правочинів щодо відчуження сільськогосподарської землі. Зокрема на Полтавщині укладено 1859 договорів, на Сумщині – 1697 та 1183 угод щодо продажу землі на Чернігівщині.

«Успішний старт і попит учасників на ринку землі свідчать про його стабільність та дієвий законодавчий механізм реалізації земельної реформи», – резюмувала Ірина СВИСТУН.