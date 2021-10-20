Ірина Свистун: 1697 земельних угод посвідчили нотаріуси Сумщини

За словами начальниці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Ірини СВИСТУН, громадяни, які мають намір укласти договір з відчуження земельної ділянки, окрім документів, які підтверджують їх особу і громадянство, повинні обов’язково надати нотаріусу:
Очільниця додала, що з моменту відкриття ринку землі приватними та державними нотаріусами міжрегіонального управління було посвідчено майже 5 тисяч правочинів щодо відчуження сільськогосподарської землі. Зокрема на Полтавщині укладено 1859 договорів, на Сумщині – 1697 та 1183 угод щодо продажу землі на Чернігівщині.
«Успішний старт і попит учасників на ринку землі свідчать про його стабільність та дієвий законодавчий механізм реалізації земельної реформи», – резюмувала Ірина СВИСТУН.