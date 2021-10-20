Ринок землі – стабільно та захищено: алгоритм підготовки до продажу земельної ділянки

Алгоритм підготовки до продажу паю розповіли у Північно-Східному міжрегіональному управління Міністерства юстиції (м. Суми), посилаючись на Мін’юст.
Такий номер вказаний на Державному акті на землю. Його необхідно перевірити у Публічній кадастровій карті map.land.gov.ua
Якщо кадастрового номеру немає, зверніться до розробника організації із землеустрою. Це особливо актуально, якщо право набуте до 2004 року.
За законом – це орендар вашої земельної ділянки власник землі в першу чергу має запропонувати купити ділянку саме орендарю або особі, якій орендар передав своє переважне право на викуп.
Після продажу договір оренди не втрачає своєї юридичної сили.
Ціна купівлі – продажу землі – це договір між вами та покупцем, але до 2030 року ціна земельної ділянки виділеної у рахунок паю не може бути меншою за її нормативну грошову оцінку, вона вказана в документах на землю (в середньому 27 500 грн/га), а витяг можна замовити онлайн на сайті Держгеокадастру.
На ціну також впливає експертна оцінка, вона залежить від місця розташування землі, її характеристик.
Ціна не обов’язково має співпадати з експертною оцінкою.
Професіонал врегульовує різні формальності, перевіряє правильність документів і допомагає з оформленням документів.
Обрати нотаріуса можна за посиланням – https://www.sumyjust.gov.ua/terytorial-ni-pidrozdily/notariusy/