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Новини Сумщини очима містян
Новини Сумщини очима містян
Вчера 16:15436

Ринок землі – стабільно та захищено: алгоритм підготовки до продажу земельної ділянки

Понад сто днів з моменту відкриття в Україні ринку землі звели нанівець усі скептичні прогнози, продемонструвавши стабільність реалізації земельної реформи та захищеність інтересів учасників ринкового обігу . Відтепер розпоряджатися землею – вигідно та перспективно.

Алгоритм підготовки до продажу паю розповіли у Північно-Східному міжрегіональному управління Міністерства юстиції (м. Суми), посилаючись на Мін’юст.  

  1. Перевірити правильність кадастрового номера.

Такий номер вказаний на Державному акті на землю. Його необхідно перевірити у Публічній кадастровій карті map.land.gov.ua

Якщо кадастрового номеру немає, зверніться до розробника організації із землеустрою. Це особливо актуально, якщо право набуте до 2004 року.

  1. Визначити, чи є особи з переважним правом купівлі.

За законом – це орендар вашої земельної ділянки власник землі в першу чергу має запропонувати купити ділянку саме орендарю або особі, якій орендар передав своє переважне право на викуп.

Після продажу договір оренди не втрачає своєї юридичної сили.

  1. Зібрати необхідні документи:
  • - документи, що підтверджують право власності на земельну ділянку;
  • - витяг із Державного земельного кадастру;
  • - витяг з Державного реєстру прав;
  • - витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку, у разі продажу земельних ділянок - сільськогосподарського призначення, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв);
  • - паспорти та реєстраційні номери облікової картки платника податків сторін договору;
  • - звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки;
  • - якщо договір укладатиметься за довіреністю, необхідно надати таку довіреність, паспорт та ІПН;
  • - згода чоловіка/дружини на укладення договору, свідоцтво про шлюб або свідоцтво про розірвання шлюбу.
  1. Зрозуміти, як формується ціна.

Ціна купівлі – продажу землі – це договір між вами та покупцем, але до 2030 року ціна земельної ділянки виділеної у рахунок паю не може бути меншою за її нормативну грошову оцінку, вона вказана в документах на землю (в середньому 27 500 грн/га), а витяг можна замовити онлайн на сайті Держгеокадастру.

На ціну також впливає експертна оцінка, вона залежить від місця розташування землі, її характеристик.

Ціна не обов’язково має співпадати з експертною оцінкою.

  1. Обрати нотаріуса.

Професіонал врегульовує різні формальності, перевіряє правильність документів і допомагає з оформленням документів.

Обрати нотаріуса можна за посиланням – https://www.sumyjust.gov.ua/terytorial-ni-pidrozdily/notariusy/

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