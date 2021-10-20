Ринок землі – стабільно та захищено: алгоритм підготовки до продажу земельної ділянки Понад сто днів з моменту відкриття в Україні ринку землі звели нанівець усі скептичні прогнози, продемонструвавши стабільність реалізації земельної реформи та захищеність інтересів учасників ринкового обігу . Відтепер розпоряджатися землею – вигідно та перспективно.

Алгоритм підготовки до продажу паю розповіли у Північно-Східному міжрегіональному управління Міністерства юстиції (м. Суми), посилаючись на Мін’юст.

Перевірити правильність кадастрового номера.

Такий номер вказаний на Державному акті на землю. Його необхідно перевірити у Публічній кадастровій карті map.land.gov.ua

Якщо кадастрового номеру немає, зверніться до розробника організації із землеустрою. Це особливо актуально, якщо право набуте до 2004 року.

Визначити, чи є особи з переважним правом купівлі.

За законом – це орендар вашої земельної ділянки власник землі в першу чергу має запропонувати купити ділянку саме орендарю або особі, якій орендар передав своє переважне право на викуп.

Після продажу договір оренди не втрачає своєї юридичної сили.

Зібрати необхідні документи:

- документи, що підтверджують право власності на земельну ділянку;

- витяг із Державного земельного кадастру;

- витяг з Державного реєстру прав;

- витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку, у разі продажу земельних ділянок - сільськогосподарського призначення, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв);

- паспорти та реєстраційні номери облікової картки платника податків сторін договору;

- звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки;

- якщо договір укладатиметься за довіреністю, необхідно надати таку довіреність, паспорт та ІПН;

- згода чоловіка/дружини на укладення договору, свідоцтво про шлюб або свідоцтво про розірвання шлюбу.

Зрозуміти, як формується ціна.

Ціна купівлі – продажу землі – це договір між вами та покупцем, але до 2030 року ціна земельної ділянки виділеної у рахунок паю не може бути меншою за її нормативну грошову оцінку, вона вказана в документах на землю (в середньому 27 500 грн/га), а витяг можна замовити онлайн на сайті Держгеокадастру.

На ціну також впливає експертна оцінка, вона залежить від місця розташування землі, її характеристик.

Ціна не обов’язково має співпадати з експертною оцінкою.

Обрати нотаріуса.

Професіонал врегульовує різні формальності, перевіряє правильність документів і допомагає з оформленням документів.

Обрати нотаріуса можна за посиланням – https://www.sumyjust.gov.ua/terytorial-ni-pidrozdily/notariusy/