Хто перевіряє покупця земельної ділянки?

«Процедура перевірки відповідності набувача права власності на земельну ділянку чинним вимогам, у тому числі й щодо обмеження загальної площі земельних ділянок, які має право набути у власність одна особа, делегована нотаріусам, до якого сторони договору звертаються для оформлення договору», – розповідає начальниця Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Ірина СВИСТУН.
За словами очільниці, купувати землю можуть:
- громадяни України;
Так, нотаріус перевіряє правильність поданих документів та проводить перевірку покупця, у тому числі:
У разі невідповідності вимогам, нотаріус зобов’язаний відмовити в державній реєстрації договору.
Нагадуємо, що актуальні адреси та номери телефонів нотаріусів Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) можна знайти за посиланнями:
https://www.sumyjust.gov.ua/terytorial-ni-pidrozdily/notariusy/,