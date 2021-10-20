Хто перевіряє покупця земельної ділянки? Понад 100 днів потому, з моменту відкриття ринку землі, українці отримали право придбавати раніше підмораторні земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Укладання таких угод потребує чіткого дотримання всіх установлених правил чинного законодавства, зокрема відносно покупця.

«Процедура перевірки відповідності набувача права власності на земельну ділянку чинним вимогам, у тому числі й щодо обмеження загальної площі земельних ділянок, які має право набути у власність одна особа, делегована нотаріусам, до якого сторони договору звертаються для оформлення договору», – розповідає начальниця Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Ірина СВИСТУН.

За словами очільниці, купувати землю можуть:

- громадяни України;

- юридичні особи України, створені і зареєстровані за законодавством України, учасниками (акціонерами, членами) яких є лише громадяни України (з 01.01.2024);

- територіальні громади;

- держава.

Так, нотаріус перевіряє правильність поданих документів та проводить перевірку покупця, у тому числі:

- встановлює особу;

- перевіряє, чи не накладено на особу санкції;

- перевіряє джерело походження коштів;

- перевіряє, чи не розташована земельна ділянка поблизу Державного кордону (50 км зона);

- рахує граничну концентрацію (до 100 га, після 1 січня 2024 року – до 10 000 га).

У разі невідповідності вимогам, нотаріус зобов’язаний відмовити в державній реєстрації договору.

Нагадуємо, що актуальні адреси та номери телефонів нотаріусів Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) можна знайти за посиланнями:

https://www.sumyjust.gov.ua/terytorial-ni-pidrozdily/notariusy/,

https://ern.minjust.gov.ua/pages/default.aspx.