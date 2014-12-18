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Свирид Голохвастов
Свирид Голохвастов
19.05.2021 10:171219

Просто зняти шкарпетки - недостатньо !

Ну ви вже помітили цю моду. Не всі насправді зрозуміли, бо то не босі ноги, а низькі шкарпетки або підслідники. Хоча в деяких випадках - босі.

Щоб це мало гарний вигляд потрібні : чисте взуття, чисті низькі шкарпетки, чисті ноги.

Якщо ж ваша мета зовсім протилежна, надіньте  засмальцьоване,  не мите взуття на неголені або на незасмаглі , або прищуваті ноги  - і мета буде досягнута !

Коротше кажучі, якщо ви щодня ходите у засраних кедах та у "стоячих" шкарпетках, а завтра схотіли стати модними і зняли ці шкарпетки - то ви не помоднішали, а полохішали ! Ця дуже проста думка -не так просто доходить до декого. Та я не про них.

Всі хто " за красу" знають, що не всяке взуття можна носити "на босу ногу". Дорогий костюм з краваткою, короткі штанці і лаковані штіблєти - може надіти ведучий Юра з 1+1. Це несмак! Але не переживайте ! Мати жінку вищу на дві голови - це теж несмак!

Та справа не в цьому. Молодь, що таку моду сприймає - складає особливу, неформальну групу. Я навіть скажу - соціальну групу, бо вони відрізняються не тільки голими ногами, але й взагалі віком, одягом, поведінкою - тобто це молодь. Дуже молода молодь.

І їм все це личить !

Але процес пішов глибше. Спочатку долучились умовно кажучи "40-річні", а зараз вже можна побачити і "модних" пенсіонерів ! Хоча от їм хотілось рекомендую робити це обережно, бо молодих 

ніг з красивою шкірою в них вже немає, а те що мають , таки краще прикрити шкарпетками. Можна модними.

Але і цим ви не перестрибнете в іншу соціальну групу ! Навіть якщо навчитесь на ходу перевзуватись !

А люди вже навчились перевзуватись на ходу та міняти партії, соціальні групи без особливої шкоди для себе.

Ось дядя Вова, герой труда , чесний почесний громадянин. Не дивлячись на статки і достаток вирішив щось поцупити на заводі. Там де він директор. Там, де він і власник. Може увесь завод - ні, а може трубу - ні, а от там готельчик завалявся...

Скажете - не буває ? А от буває. Бо так дешевше. І все прораховано. Бо так не можна, а отак - можна. Так скільки податків заплатити , а так  - стільки. І взагалі , як у законі написано :" бізнес - це діяльність на свій страх і ризик". А тут і ризику нема. Тьотя Маша сказала пишіть майно на мене, все одно в сім,ї залишиться./ Соціальна група - чесні-почесні/.

Оцінювач - оцінив, покупці - сплатили, готельчик - перейшов.

От якби не прокуратура !

І знав же чесний почесний, що готельчик коштує у 400 разів дорожче ! А на заводі величезний борг по зарплаті. / Соціальна група - чесний -нечесний/.

Після примусового приводу до суду у дяді Вови з,явилась чесна версія Договору купівлі-продажу готельчика, з якої випливає що 50 тис.грн. - це передплата ! а до кінця цього року - от прямо цього - капнуть  ще 19 950 000 грн. , які він чекає вже не дочекається, щоб одразу виплатити людям усе зароблене " . Усе. Так прямо і сказав - усе. Не по 500 тис. грн.на місяць за 33 роки , а усе і одразу .

/ І знов соціальна група - нібито чесний почесний/.

Як кажуть " у багатих свої причуди", але збоку - а всі ми стоїмо збоку- це все має непривабливий вигляд.

 

P.S. У будь-якому випадку - намагайтесь не давати навіть приводу для звинувачень .

Общество Крадії Мода Молодь Соціальні групи Суди
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