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Новини Сумщини очима містян
Новини Сумщини очима містян
19.05.2021 08:541142

Ошатна весільна зала «Романтики» – сучасний вибір сумських наречених

З чого починаються зустрічі, які переростають у романтичні та родинні відносини? У кожного своя розповідь про випадковий доленосний погляд чи історію тривалістю в життя.

Любовні відносини сумської пари Богдана та Анни розпочалися в площині пікселів на фотографії. Так, обмін світлинами між молодими людьми став відліком нової історії кохання та створення сім’ї.
Організувати креативне весілля молодятам допомогли фахівці Сумського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), які запропонували нареченим обрядову залу молодіжного центру «Романтика». Так, ошатна локація дозволила нареченим поєднати вишукані традиційні та сучасні весільні мотиви.
До речі, з початку 2021 року на Сумщині фахівці органів державної реєстрації актів цивільного стану засвідчили стосунки понад однієї тисячі пар.

Досуг
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Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
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10.20; 12.20; 14.40; 17.00; 19.20; 21.35
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
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11.20; 14.40
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10.00; 16.55; 19.15
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