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В'ячеслав Павленко
В'ячеслав Павленко
19.05.2021 15:101161

Прив′язане дерево, чи нові ІТ-технології по-шосткинськи?

Прив′язане дерево, чи нові ІТ-технології по-шосткинськи?

У пісні Марусі Чурай співається:
Віють вітри, віють буйні,
Аж дерева гнуться...

А в Шостці дерева, щоб не гнулися і не падали, прив'язують до паркану ременем...

Такі собі іt-технології по-шосткинськи... Але таке ми чомусь не побачимо на сторінках мера міста Миколи НОГИ у Facebook та Тік-ток.

Це - вул.Кожедуба. Зупинка автобуса. Аварійне дерево більше року (!) прив'язане до паркану хіміко-технологічного коледжу, адже це дерево ледь не впало на автобусну зупинку та ларьки, а неодноразові звернення власника ларьків до міської влади не мали результату. Невже місцеві "господарники" не вбачають у цій проблемі загрози життю і здоров'ю пересічних громадян?

Общество Сумщина Шостка міська влада
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