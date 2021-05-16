Прив′язане дерево, чи нові ІТ-технології по-шосткинськи? Прив′язане дерево, чи нові ІТ-технології по-шосткинськи?

У пісні Марусі Чурай співається:

Віють вітри, віють буйні,

Аж дерева гнуться...

А в Шостці дерева, щоб не гнулися і не падали, прив'язують до паркану ременем...

Такі собі іt-технології по-шосткинськи... Але таке ми чомусь не побачимо на сторінках мера міста Миколи НОГИ у Facebook та Тік-ток.

Це - вул.Кожедуба. Зупинка автобуса. Аварійне дерево більше року (!) прив'язане до паркану хіміко-технологічного коледжу, адже це дерево ледь не впало на автобусну зупинку та ларьки, а неодноразові звернення власника ларьків до міської влади не мали результату. Невже місцеві "господарники" не вбачають у цій проблемі загрози життю і здоров'ю пересічних громадян?