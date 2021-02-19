Відбулось ! Ваші честолюбні мрії здійснились !
Ви – в політиці ! / В політичній еліті?/
Ви – гравець на новому для вас полі.
Ваша мета – безумовно – зберегтись на цьому полі якомога довше.
Зберегти вас можуть ті, хто вас обрав. Тобто їх бажання вас підтримувати потрібно підігрівати. Не дуже сильно , але постійно. Недорого, але так шоб усі бачили. Безумовно це по перше – лавка біля під,їзду ( для кількох пенсіонерів), по друге – дитячий майданчик ( якщо прохачів кільканадцять).
Усе це – засіб. Засіб самозбереження. Контрацепція в такий спосіб. Захист.
Ви розумієте, що завдяки вашим планам країна не буде врятована. Місто також. Але ви створили собі нішу, організували діяльність . Ви – інструмент і сенс цієї діяльності. Ви бажаєте щоб ваше ім,я ототожнювалось з улюбленими благами народу : лавками, пандусами, дитячими майданчиками і заборами. Мало того, всі ці малі архітектурні форми ви намагаєтесь підписати : « Ця лавка встановлена за кошти депутата Дерибаненко….».
Типу « здесь бил Вася…». Логіка та ж сама. Тим більш що за свої кошти ще не один депутат нічого не зробив. Всі так звані « депутатські» кошти – це кошти платників податків – нас з вами – з різних бюджетів.
Набагато краще почувається депутат Дерибаненко якщо він прийшов з бізнесу: в нього є деякі фірми, ФОПи тощо. У цьому випадку « дитячий манданчик» / деякі діячі не вимовляють слово м-а-й-д-а-н-ч-и-к / або лавка будуть коштувати електорату набагато дорожче. Навар, шановні, ніхто не відміняв !
Оце все шо я досі написав, має якесь відношення до політичної еліти ?
Ніякого ? Отож !
А людина , що ви не кажіть , вперто повзе на кладовище, проповзаючи на цьому шляху повз елітні амбіції, мрії, депутатство і народне щастя…
Ремонтував чоловік покрівлі по хатах – потім покрівлі на багатоповерхових будинках : спочатку на замовлення ЖЕКів, потім – міської ради, сподобалось – викупив ЖЕК – став депутатом – став робить добро людям. Оце добро , а насправді завищення цін та обсягів робіт , тепер розгляне суд. Дуже хочеться щоб суд знайшов там справжнє добро.
Отже, нагадаю - перша якісна характеристика еліти – благородство : жити за принципами, а не за інтересами.
Якщо ви зранку сказали собі , що сьогодні будете робити тільки добро – то це вже не добро. Добро робиться спонтанно, без розрахунку. Давши собі такий наказ , ви витіснили інші бажання : не робити добро, або робити не добро.
І повернеться та дія , що для вас є найприроднішою.
В будь-якому випадку людині варто подумати і критично оцінити себе., тому що завищена / як і занижена самооцінка/ призводять до небажаних результатів.
Допоможе оцінити себе та свої дії – рефлексія - обов,язкова риса / якість / цивілізованої людини, а тим більш - еліти. Про це – в наступному матеріалі.
Будьте уважними та свідомими.
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* Міст Є.Патона / якщо хтось ще не зрозумів/.