Вибір між автографом споживача або збитками Підпис споживача(ів) є не лише доказом виконання робіт (надання послуг) комунальниками, але і центральним елементом у їх господарських відносинах, особливо, якщо питання стосуються розрахунків між юридичними особами або при стягненні збитків

Поширеними є випадки, коли при «комунальних розбірках» конфліктуючі сторони застосовують юридичні прийоми на користь того, що послуга одним із них не була надана споживачам або заперечуються обставини виконання роботи (надання послуг).

Про одну із таких ситуацій описав сайт «Комунальний Лоєр».

Внаслідок недбальства працівниками комунального підприємства, яке опікується питанням благоустрою руйнується газова мережа. Інколи це трапляється через монтаж новорічної ялинки або міських приготувань до відзначення знакових подій (принаймні про два таких випадки відомо).

Вимоги газовиків до комунального підприємства про відшкодування майнових втрат складаються із 3-ох самостійних вимог:

1) відшкодування вартості газу;

2) вартості відновлення газопостачання (пуск газу у квартири в багатоквартирних будинках);

3) вартість робіт по усуненню пошкодження газопроводу (заміна муфт).

Газовики (мова йде про операторів системи розподілу газу) об’єднують перераховані три вимоги в одну і звертаються до господарських судів з метою компенсації майнової шкоди.

Повернути витрачені кошти не так легко, тому оператори системи розподілу у питанні доведеності у діях працівників комунального підприємства з благоустрою складу цивільного правопорушення дотримуються такого алгоритму:

1) заповнюють акт про пошкодження траси газопроводу;

2) звертаються із запитами до департаменту благоустрою та інспектування міської ради щодо отримання відомостей про проведення земляних робіт в охоронній зоні розподільного газопроводу;

3) з’ясовують чи було погодження на проведення будівельних робіт поряд з газовою мережею;

4) перевіряють чи cхема газопроводу та інженерних комунікацій до моменту проведення робіт комунальним підприємством не надавалася;

5) чи узгоджувався проект плану на проведення робіт біля газової мережі оператором та іншим суб’єктом господарювання;

6) втрата природнього газу визначалася на підставі розрахунку, вихідні дані якого зазначалося у акті про пошкодження траси на момент події.

Суди, здебільшого, тільки частково задовольняють позови про стягнення вартості втраченого газу та компенсують оператору кошти, які були спрямовані на відновлення газопостачання.

Однак, вони не поспішають задовольняти вимоги у відшкодуванні вартості відновлення газопостачання у квартирах споживачів.

Переважно вони пояснюють це так. Пуск газу у квартири споживачів після усунення аварійних випадках на об’єктах газопостачання належить згідно Правил системи газопостачання до переліку газонебезпечних робіт.

Для виконання газонебезпечних робіт оператор систем розподілу має:

1) видати не менше 2ом працівникам наряд – допуск;

2) зобов’язаний провести зовнішній огляд та контрольне опресовування під тиском 0,1 МПа. При цьому тиск не повинен падати протягом 10 хвилин;

3) вартість одного відновлення системи газопостачання рахується на основі норм часу на технічне обслуговування і ремонт системи газопостачання;

4) правильність проведеного перерахунку має перевірятися Міністерством енергетики України або Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЄ КП) під час планової перевірки;

5) вести відомість по обходу абонентів.

Суди відмовляють у відшкодуванні цієї втрати оператору системи розподілу не з приводу зробленого розрахунку, а лише з причин відсутності підпису споживача у відомості.

На переконання суддів, відсутність підпису споживача ставить під сумнів факт обходу працівниками операторами системи розподілу газу квартир або житлових приміщень абонентів.

Через відсутність підпису споживача у відомості обходу оператору систем розподілу загрожує втрата коштів та позбавлення права на повернення таких сум у судовому порядку.

Детальніше про це читайте у статті «Коли підпис споживача коштує мільйони»