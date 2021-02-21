230 тисяч гривень – рахунок за байдужість до дитини Завдяки правовим санкціям державні виконавці Охтирщини ліквідували чергову заборгованість. Не один рік малолітня дочка місцевого мешканця була вимушена жити без фінансової підтримки з боку батька, який вперто не бажав виконувати рішення суду щодо сплати аліментів на дитину.

Гідною відповіддю на байдужість чоловіка стали постанови фахівців юстиції, котрі значно ускладнили його життя та заборонили виїжджати за кордон, керувати транспортними засобами, користуватися зброєю, полювати. Так, обмеження прав у поєднанні з арештованим майном й банківськими рахунками повернули родині неплатника майже 165 тисяч гривень аліментів та понад 48 тисяч гривень штрафу за несвоєчасне виконання батьківського обов’язку. Тож, разом зі сплаченими понад 16 тисячами гривень виконавчого збору, охтирчанин одразу виклав 230 тисяч гривень.