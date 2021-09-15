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Кто достоин идти дальше в Кубке Украины: прогноз матча ФК Альянс - Минай

Сумеет ли один из лидеров Первой Лиги выбить аутсайдера УПЛ? Альянс или Минай - кто пойдет дальше. Прогноз на исход интригующего противоборства.

Вечером 23 сентября на поле стадиона Юбилейный" ожидается противоборство ФК "Альянс" и гостей из клуба УПЛ "Минай". Количество проданных билетов подтверждает, что фанаты "Альянса" заполнят трибуны несмотря на прохладную погоду и будут на протяжение 90 минут горячо поддерживать своих любимцев. 

Расстановка сил перед матчем: ФК "Альянс"

Амбициозные подопечные Юрия Ярошенко несколько забуксовали на старте первенства Первой Лиги, но затем исправили ситуацию. Им удалось записать в актив четыре победы в пяти последних официальных встречах. Единственная неудача пришлась на выездное противостояние с "Полесьем" (3:1). 

Серия удачных игр помогает футболистам "Альянса" прочно удерживать четвертую строчку таблицы, позволяющей претендовать на плей-офф за место в УПЛ. Ярошенко удалось наладить атакующие действия и улучшить реализацию опасных моментов. У "Альянса" третья по силе атака в лиге - 16 забитых мячей. Достойно смотрится оборона - меньше одного гола за игру (7 пропущенных мячей в 8 встречах).

"Минай"

Серия неудач преследует самобытный коллектив под управлением тренера Василия Кобина. В 7 встречах на счету его подопечных всего одна победа и два ничейных результата. Команда фатально мало забивает - 5 голов в 7 играх. Стоит отметить оборону - 9 пропущенных мячей. Проблемы команды в создании голевых моментов.

Только в 1 игре из 7 с участием футболистов "Миная" было забито больше 2-х мячей.

Очные встречи клубов

Команды не сталкивались на поле в официальных матчах.  

Как передают прогнозы на футбол ресурса Мета, команды забьют не более 2 голов.  

Прогноз: Тотал меньше 2,5.

Спорт
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Кто достоин идти дальше в Кубке Украины: прогноз матча ФК Альянс - Минай
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